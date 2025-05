Jamal Murray pris en tenaille par Lu Dort et le Thunder

Il n’y a pas que Nikola Jokic qui est en souffrance face au Thunder. Jamal Murray aussi n’est pas dans ses petits souliers dans cette série. Affronter la défense d’Oklahoma City n’est pas chose aisée puisque c’était la meilleure de la saison régulière. Le faire plusieurs fois en quelques jours rajoute un ou deux degrés de difficulté.

« C’est un grand joueur », glisse Mark Daigneault en parlant du meneur de jeu des Nuggets. « On essaie d’utiliser la force de notre équipe pour tenter de le ralentir. »

L’éloigner le plus possible

Même si c’est un travail collectif, c’est évidemment Lu Dort qui est chargé de s’occuper de Jamal Murray. Les deux Canadiens sont lancés dans un duel où le premier essaie de rester le plus proche du second, qui, lui, fait le contraire et tente, le plus possible, de rester loin du chien de garde du Thunder. Pour ça, Denver multiple les écrans.

« Ce n’est pas seulement les Nuggets. Ce fut comme ça toute la saison. Je sais que je suis un bon défenseur et que je dérange les meilleurs joueurs des équipes adversaires. Dès que je suis loin de leurs stars, c’est bien pour eux », constate Lu Dort. « On est habitué à ça », ajoutait Mark Daigneault avant la victoire dans le Game 4. « Les équipes ont une priorité : que Lu Dort ne soit pas sur leur meilleur joueur. »

Ça ne fonctionne pas toujours car l’arrière du Thunder fait un remarquable travail pour se mouvoir dans les écrans, les éviter, les contourner afin de rester sur son adversaire direct. Même quand c’est Nikola Jokic qui présente son corps, très imposant, Lu Dort s’en sort.

« Je lis les situations et je sais ce que fait le joueur sur lequel je défends. Je regarde des images de ceux qui posent des écrans aussi, c’est important. Surtout, je bouge beaucoup. C’est facile d’anticiper quand on est actif, en mouvement », analyse Lu Dort, alors que Jamal Murray a terminé la quatrième manche avec 17 points à 5/15 au shoot et 4 ballons perdus.

Pas une image de « Bad Boy »

Néanmoins, il ne faut pas négliger le travail des autres. Les remplaçants par exemple. Cason Wallace réalise également un excellent travail sur le Canadien. Le banc du Thunder (35 points) ayant été très précieux dans ce Game 4.

« On a fait un effort voulu pour utiliser la profondeur de notre groupe, que chacun soit impliqué », insiste le coach d’Oklahoma City. « Les remplaçants ont été énormes, en mettant des gros shoots, en étant forts en défense dans le dernier quart-temps. Ils ont été capitaux. »

Comme attendu dans cette série, Lu Dort est précieux pour son travail de l’ombre sur Jamal Murray. Pourtant, ce n’est pas ce qui saute le plus aux yeux et on se souvient qu’il n’avait terminé que quatrième des votes pour le trophée de défenseur de l’année. Pourquoi n’est-il pas davantage mis en valeur ?

« Parce que je ne suis pas un méchant. Je ne suis pas le joueur qui est dans le trashtalking, qui fait du bruit », répond-il, peut-être en référence à un Dillon Brooks par exemple. « Je fais mon travail et rien d’autre. Quand mes adversaires ne sont pas bien et font un mauvais match, je ne vais pas le leur faire savoir. »