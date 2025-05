Nikola Jokic n’a pas encore trouvé la faille dans la défense du Thunder

Le coup de moins bien de Nikola Jokic, voilà quelque chose que personne n’avait vu venir ! Or depuis trois matches, force est de reconnaître (lui le premier) que le Serbe est en difficulté. Trois matchs qu’il n’a plus dépassé les 38% de réussite au tir ni les 6 passes décisives. Le MVP en titre a touché le fond en première mi-temps dimanche soir, en se faisant notamment contrer par Isaiah Hartenstein, puis en portant sa série de 3-points ratés à 13 consécutifs, jusqu’à son panier miraculeux au buzzer de la première mi-temps devant Jaylin Williams.

Nikola Jokic a terminé le Game 4 sous la barre des 32% de réussite au tir (7/22 au tir, dont 2/8 de loin), ce qui ne lui était arrivé qu’une seule fois en playoffs depuis le début de sa carrière. C’était en 2023 lors du Game 5 face aux Wolves (8/29). Quant à ses trois passes décisives, c’est là aussi un fait rarissime, puisqu’il avait fait moins bien seulement à deux reprises cette saison.

Peu d’espace pour travailler

Dans le marasme de ce début de match cataclysmique des Nuggets, qui a débuté à 2/21 au tir, Nikola Jokic a pourtant été l’un de ceux qui a contribué à redresser la barre. On reste tout de même bien deçà de ce qu’on peut attendre d’un triple MVP. L’intéressé s’est donc expliqué sur cette baisse de régime qui mine son équipe depuis trois matchs.

« C’est un peu de tout. Ils défendent vraiment bien sur moi. Ils me rentrent vraiment dedans, physiquement. Je crois que j’ai manqué aussi deux ou trois tirs ouverts ce soir, donc je dirais que c’est un peu de tout », a-t-il concédé. « Il réduisent l’espace autour de moi sur le terrain, et ils mettent un gars derrière le premier défenseur aussi. Je dois faire du meilleur boulot, c’est clair, mais ça fait partie du jeu ».

Maigre consolation, Nikola Jokic a tout de même affiché un meilleur visage au fil de la rencontre, et a enfin stoppé l’hémorragie en termes de pertes de balles lui qui restait sur 7 balles perdues en moyenne sur les trois premiers matches. L’ensemble est toutefois resté insuffisant pour inverser durablement la tendance.

Isaiah Hartenstein, le profil parfait pour l’embêter

Si le coach des Nuggets, David Adelman, a mis en avant la fatigue deux jours après un Game 3 éprouvant qui s’est terminé en prolongation pour expliquer le manque d’adresse en début de match (sans oublier l’horaire de ce Game 4 qui n’a pas aidé), Nikola Jokic n’a pas été du même avis, estimant qu’il n’avait pas eu les jambes particulièrement lourdes, même s’il sort de deux matchs à 43 et 44 minutes disputées. « Quand je joue, je ne pense pas à ça », a-t-il rétorqué, alors qu’il faudra remettre le couvert dès demain en Oklahoma.

Dans le camp d’en face, le grand artisan de la méforme du Serbe est clairement Isaiah Hartenstein, qui parvient à bien le contenir. Il faut dire que le pivot de Denver connaît bien la bête pour avoir été son « back-up » en 2020/21.

Son profil, entre sa taille, son envergure et sa mobilité en font aussi l’opposant parfait pour ralentir le « Joker ». Pour l’instant en tout cas, ça fonctionne plutôt bien, à l’image du Game 4 d’hier, puisque Nikola Jokic a shooté à 3/10 lorsqu’il l’a trouvé face à lui.

« On est juste très concentrés sur la façon dont on exécute notre défense collectivement. C’est un super joueur, on sait qu’il va mettre des tirs difficiles au cours de la série, mais on doit juste rester disciplinés. Je crois que c’est la clé la plus important. On a fait du bon boulot là dessus, en affichant une super défense d’équipe. Encore une fois, c’est un grand joueur, donc ça ne veut pas dire qu’il ne va pas finir par mettre de gros tirs », a glissé le pivot du Thunder.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 70 37 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.