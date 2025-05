Pour les Wolves, tout part d’Anthony Edwards… même lors des séances vidéo

Après le Game 1 perdu par les Wolves, Chris Finch avait mis au défi Anthony Edwards, expliquant que tout partait de l’arrière pour Minnesota, qui donne le ton pour son équipe. La réponse est venue lors du Game 3 de la série, avec 36 points et plusieurs actions sous forme de points d’exclamation, comme ce dunk sur Kevon Looney !

« Il ne me surprend plus avec ses actions spectaculaires, mais elles insufflent beaucoup d’énergie à notre groupe », a expliqué l’entraîneur de Minneapolis. « Et puis (après une action comme celle-là), il se met lui aussi en route, et nous avons vraiment besoin de ça de sa part ».

Le coach ne prend ainsi pas de gants avec son « franchise player », parce qu’il n’en a pas besoin.

« Il est férocement compétitif. Il répond aux défis, qu’ils soient lancés sur le terrain par un adversaire (ou ailleurs). Il sait quand il doit mieux jouer pour nous, ou faire certaines choses. Cela fait partie de sa progression. »

Et comme Gregg Popovich avec Tim Duncan, Chris Finch n’accorde pas de privilège à Anthony Edwards. Au contraire. « Il comprend qu’en tant que leader, cela fait partie de son fardeau, entre guillemets, d’être coaché de manière à ce que tout le monde puisse voir que si Ant est coaché de cette manière, ou si nous lui demandons des comptes, alors les autres peuvent aussi être coachés de cette manière et devoir des comptes » décrit le coach.

Donner le ton pour les jeunes

Les erreurs du All-Star ne sont donc pas cachées lors des séances vidéo, mais plutôt exposées en premier.

« Je ne veux pas que les gens pensent que chaque séance vidéo est juste une succession d’insultes » tempère Chris Finch. « Ce n’est pas le cas. Ce n’est pas comme ça que nous procédons. Ce n’est pas de la vieille école, comme si on criait sur les gars tout le temps. Mais nous n’avons pas peur de mettre nos meilleurs joueurs sur les vidéos plus souvent que les autres, parce qu’ils jouent toutes les minutes, et qu’ils prennent tous les tirs. Ils sont impliqués dans toutes les actions, donc ils devraient avoir plus de responsabilités que les autres. »

Et c’est aussi un message pour les jeunes joueurs…

« Julius, KAT (Karl-Anthony Towns), nous avons l’impression que tous nos joueurs l’ont accepté et que cela donne le ton. Évidemment, à mesure que les gars mûrissent et vieillissent, ce type de message doit être nuancé, et on varie un peu plus. Mais nous avons la chance d’avoir un gars comme Ant. Il prend les choses. Il les assume. Il va de l’avant. Et il est toujours le même. Il a toujours la même personnalité » conclut Chris Finch.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.