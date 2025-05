Anthony Edwards doit une revanche à Chris Finch

Un point en vingt minutes. C’est le chiffre de la première période pour les Wolves, face aux Warriors. C’est la ligne de statistiques d’Anthony Edwards, qui a ainsi rejoint les vestiaires avec un affreux 0/8 au shoot. Forcément, ce n’était pas une bonne nouvelle pour lui et ses coéquipiers, bloqués à 33 unités à la pause.

S’il a certes réagi en seconde mi-temps (avec 22 points), l’arrière a raté une partie de son rendez-vous. Chris Finch a-t-il l’intention d’en parler avec lui pour qu’il fasse mieux dans le Game 2 ?

« De quoi faut-il parler ? Il est le leader de l’équipe, il doit donner le ton », semble s’agacer le coach des Wolves. « Si les tirs ne rentrent pas, il faut tout de même apporter de l’énergie. Si je dois parler aux gars de l’énergie à avoir au début d’une demi-finale de conférence, alors on n’est pas sur la même longueur d’onde. »

Anthony Edwards, lui, était bien plus détendu en conférence de presse, entouré de Julius Randle et Naz Reid. Il avait même parfois le sourire. « On peut me blâmer, je n’ai pas été assez bon », assure-t-il, en glissant qu’il aurait dû mieux conclure certains layups.

Grimace et confiance

De plus, les Wolves sont très maladroits depuis deux matches à 3-pts, avec un vilain 12/76, soit 15% de réussite. Ce qui déclenche, quand il entend ça, une grosse grimace de l’arrière.

« Il a dit 12/70, putain ! » s’amuse-t-il avec ses coéquipiers. « C’est comme ça, il y a des séquences où on shoote très, très bien, d’autres, pas bien du tout. Là, on était maladroit, mais c’est terminé, et le prochain match, on shootera bien. »

Pas de doute donc dans l’esprit du groupe ? « Il faut continuer de shooter. On ne peut pas s’inquiéter du dernier shoot au moment de tenter notre chance », poursuit « Ant ». « Je dis à mes coéquipiers de shooter car ils ferment la raquette. Dès qu’on pénètre, Draymond Green vient en aide et on se retrouve avec deux ou trois joueurs dans la raquette. On doit shooter avec confiance. »

Par conséquent, et parce que les choses sérieuses ne font que commencer, Anthony Edwards n’est pas inquiet pour la suite de la série, malgré ce premier revers. Surtout qu’elle pourrait prendre un tournant bien différent si Stephen Curry venait à manquer des matches. « Quand on perd, on cherche toujours des explications : tel gars a fait ça, tel autre ceci. On doit tous être meilleur. C’est un sport collectif », conclut-il.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.