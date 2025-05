Nolan Traoré succède à Tidjane Salaün comme meilleur jeune de la Basketball Champions League

Après Tidjane Salaün l’an passé, c’est Nolan Traoré qui vient tout juste d’être élu meilleur jeune de la Basketball Champions League. À 18 ans, le meneur de Saint-Quentin y a tourné à 13.4 points (43% de réussite dont 31% à 3-points), 4 passes et 2.4 rebonds par match, avec notamment un premier match marquant face au Kolossos Rhodes avec 27 points inscrits en 26 minutes, accompagnés de 5 passes décisives et aucune balle perdue. Il avait également brillé face à Galatasaray avec 20 points, 6 rebonds et 4 passes décisives.

« Nolan Traoré incarne parfaitement l’excellence de la formation française. Son titre de Meilleur Jeune de la Basketball Champions League est une reconnaissance méritée, mais aussi un symbole fort pour notre ligue et ses clubs qui n’hésitent plus à intégrer dans leurs effectifs et à faire jouer de jeunes joueurs » a ainsi réagi Fabrice Jouhaud, le directeur général de la LNB. « À travers lui, c’est le travail de notre Fédération et aussi celui de Saint-Quentin et de son coach, Julien Mahé, qui sont récompensés. Valoriser notre jeunesse, lui faire confiance et l’accompagner dans ses ambitions, c’est une mission noble que nos clubs prennent à cœur. »

C’est la troisième fois qu’un joueur français reçoit ce trophée, créé en 2016/17, après Yoan Makoundou en 2021 et donc Tidjane Salaün en 2024.

Auteur ce week-end de son record au scoring cette année en Betclic Elite, avec 25 points inscrits face à La Rochelle, Nolan Traoré va désormais finir la saison avec Saint-Quentin, en passant sans doute par le play-in, avant de filer ensuite vers la Draft NBA, avec des « workouts » et le Draft Combine sur le chemin.