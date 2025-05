Face au Thunder, les Nuggets misent sur leur habitude du « money-time »

Oklahoma City pourrait très bien être à 3-0 dans cette demi-finale de conférence face aux Nuggets, sauf que c’est Denver qui mène en fait 2-1. Car comme face aux Clippers au tour précédent, Nikola Jokic et sa bande multiplient les exploits dans le « money-time ». Quatre des six victoires de la troupe du Colorado dans ces playoffs ont ainsi été décidées en prolongation ou dans les trois dernières secondes du quatrième quart-temps…

Pour David Adelman, s’accrocher jusqu’au « money-time » face au Thunder est d’ailleurs une bonne stratégie, notamment parce que Mark Daigneault et ses joueurs ont disputé peu de rencontres de ce genre cette saison.

Est-ce que l’inexpérience d’Oklahoma City dans les situations de ce genre aide Denver à faire la différence ?

« On a également été jeunes, et on a plutôt bien géré ces situations » répond-il. « Pareil pour eux. C’est pour ça qu’ils ont gagné tant de matchs. La raison pour laquelle ils n’ont pas joué beaucoup de matchs serrés, c’est parce qu’ils ont mis des raclées à tout le monde durant toute la saison. Et si j’entraînais cette équipe, je préférais également vivre une saison comme ça, plutôt que de jouer 55 matchs qui se décident par quatre points ou moins. »

C’est en forgeant qu’on devient forgeron

Bien sûr, mais comme l’expliquaient les Pacers, vivre ce genre de situations en saison régulière aide également à se préparer pour les playoffs. En vivant si peu de matchs serrés cette saison, le Thunder s’est peut-être paradoxalement tiré une balle dans le pied dans sa préparation des playoffs. Car Shai Gilgeous-Alexander et sa bande n’ont gagné « que » 11 matchs (sur 19) qui se sont joués par cinq points d’écart dans les deux dernières minutes. Seuls les Raptors (9) et le Jazz (7) ont gagné moins de matchs dans ces situations cette saison.

Pour Oklahoma City, c’est donc surtout parce qu’ils ont largement gagné la plupart de leurs rencontres, mais ils n’ont ainsi joué que 24 minutes « ultra clutch » durant la saison régulière. En face, les Nuggets en ont disputé quasiment trois fois plus (64 minutes).

« L’expérience aide mais ce qui est effrayant, c’est que plus ils vont vivre ces situations, plus ils vont devenir fort dans ces situations » conclut David Adelman. « Comme nous avec Nikola (Jokic) et Jamal (Murray) il y a quelques années. On peut s’appuyer sur l’expérience. Malheureusement, ils acquièrent eux aussi de l’expérience. »

Les Nuggets espèrent juste que ça n’arrivera pas trop vite…