Le Thunder, touché mais pas coulé ?

Si on analyse globalement les trois matches de la série entre Oklahoma City et Denver, on peut dire que le Thunder domine les débats, puisqu’ils ont été devant au tableau d’affichage la majorité du temps. Sauf que, le score est en faveur des Nuggets (2-1) après la victoire en prolongation à l’issue du Game 3.

Cela n’a pas retiré son sourire à Shai Gilgeous-Alexander. La situation n’est pas idéale pour Oklahoma City, dès lors, pourquoi ce sourire à la fin du match ?

« Certains fans se moquaient de moi et je sais comment se déroule un match. Je sais comment est la vie. C’est facile de parler quand on est devant au score et je ne veux pas leur montrer que je suis abattu ou énervé. Rien n’est écrit. La série n’est pas terminée », répond le Canadien.

Les playoffs testent les limites de chaque équipe

C’est le discours qui ressort des déclarations du Thunder après ce revers. Une demi-finale de conférence face aux champions 2023, c’est censé être difficile et c’est bien le cas.

« Perdre, c’est toujours chiant, surtout en playoffs », reconnaît Mark Daigneault. « On est en plein processus pour devenir une grande équipe et on a coché beaucoup de cases. Pour être une grande équipe, il faut être poussé dans ses derniers retranchements en playoffs et relever des défis. Cette équipe a l’habitude de le faire de manière répétée mais on doit l’accepter, ce sont les playoffs. On apprend de ces épreuves et on s’améliore. »

La confiance n’est donc pas entamée. Elle ne doit pas l’être d’ailleurs. « On veut progresser pendant cette série. On ne peut pas laisser les résultats des matches nous sortir de ce processus, car c’est ça qui va conditionner les résultats suivants », poursuit le technicien.

Alex Caruso insiste sur ce point. « Je ne pense pas que notre confiance soit touchée, ni partie », estime l’ancien des Lakers. « C’est évident que c’est frustrant, c’est sans doute l’émotion qu’on ressent le plus car on a fait beaucoup de d’efforts, suffisamment pour gagner. Je m’attends à ce qu’on revienne avec confiance, la tête haute, prêt à gagner le Game 4. »