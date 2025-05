Payton Pritchard retrouve des sensations au bon moment

Avec 11 points de moyenne à 36% à 3-points sur les deux premiers matchs, Payton Pritchard a signé un début de série face aux Knicks moyen et en deçà de ses standards. Dans le Game 3 à New York, il a notamment bénéficié des soucis de faute de Jrue Holiday pour récupérer des minutes et redresser la barre.

« Nos schémas de rotations sont toujours flexibles. Ce soir, Jrue avait trois fautes et Payton a été bon. Parfois, on fait ce qui a le plus de sens. C’est juste cette flexibilité dans ce qu’on a pu faire, mais il a vraiment bien joué des deux côtés du terrain pour nous », salue Joe Mazzulla.

Son remplaçant fétiche, qui n’a pas joué plus de 25 minutes sur ses cinq dernières sorties (avec seulement 7 points de moyenne), a parfaitement répondu à l’appel. En 35 minutes, son plus gros temps de jeu en playoffs en carrière, il a apporté 23 points- meilleur marqueur de sa formation – à 8/16 aux tirs dont 5/10 de loin.

« C’est un gars qui veut toujours très bien jouer. Parfois, il est presque trop dur avec lui-même. Quand il joue avec cette espèce de liberté, presque en s’en fichant, c’est là qu’il est au meilleur de lui-même. Et je pense que ce soir, il était juste là, à courir, à prendre des tirs à 3-points en transition, à jouer libéré. Même si on était menés 0-2 et que la pression était censée être sur nous, lui, il a joué à l’inverse. Et c’est ça que j’adore chez lui », s’enthousiasme Kristaps Porzingis.

Être mené 2-0 ? « Le meilleur moment possible »

Son coéquipier reconnaît que le contexte de ce match, avec deux défaites concédées à domicile pour entamer la série, a joué dans son approche. « Tu ne voudrais être dans aucune autre position en tant que compétiteur. C’est le meilleur moment possible, être mené 2-0, dos au mur. Tu donnes tout », résume-t-il.

Le 6e homme de l’année confirme aussi le discours affiché par son intérieur, sur son envie de jouer libéré dans cette partie. « Ne doute pas d’un bon tir. Tu sors d’un écran et le tir est là, alors peu importe ce qui se dit à l’extérieur. On dit qu’on prend trop de tirs à 3-points, tout le monde le dit, mais si tu crois en ton tir et que tu es capable de le mettre, alors prends-le avec confiance. C’est ça le plus important », confie celui qui a fini à peu moins de 41% de réussite derrière l’arc sur la saison.

Son équipe et lui vont maintenant essayer de montrer un visage similaire lundi pour égaliser la série. « Évidemment, on était déçus après le Game 2. On est des compétiteurs. On l’a laissé filer, mais il faut passer à la suite […]. Maintenant, place au Game 4. On doit garder le même état d’esprit et essayer d’égaliser à 2-2 pour ramener la série à la maison », termine-t-il.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.