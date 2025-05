OG Anunoby, le cauchemar des stars des Celtics

Zéro. C’est le nombre de voix obtenues par OG Anunoby dans le vote pour le meilleur défenseur de l’année. Pas un journaliste ne l’a placé sur son bulletin, et pourtant, l’ailier des Knicks a toujours été considéré comme un grand défenseur. Ce ne sont pas les Celtics qui diront le contraire puisqu’ils se cassent les dents sur lui depuis le début de la série.

« OG est exceptionnel, et je ne comprends pas comment il n’a pas remporté le titre de Défenseur de l’année », lâche PJ Tucker à propos de son coéquipier. « Pour moi, ce n’est même pas serré. Je pense que c’est le meilleur « two-way player » de la ligue. Il a toujours été fort en défense, mais cette année, il a franchi un cap offensivement. Je ne crois pas qu’on ait appelé un seul système pour lui (dans le Game 1), et il a marqué 30 points. Je vous le dis, c’est incroyable. Il m’a vraiment impressionné cette saison, et pour moi, c’est clairement le Défenseur de l’année. »

Le duo Tatum-Brown est à 3 sur 14 aux tirs face à lui

Dans les chiffres, c’est clairement impressionnant. Face à Anunoby, Jayson Tatum affiche un affreux 1 sur 7 aux tirs après deux matches. Le New York Post rapporte que Tatum n’a d’ailleurs pris qu’un tir dans le Game 2 lorsque Anunoby défendait sur lui.

Mais Anunoby ne s’occupe pas uniquement de Tatum, et face à lui, Jaylen Brown peine à peine mieux que Tatum avec un 2 sur 7 aux tirs après deux matches. Et pour les coéquipiers du duo Tatum-Brown, c’est tout aussi compliqué avec un 6 sur 27 cumulé aux tirs.

Depuis le début de la série, on parle beaucoup de Mikal Bridges et de ses actions décisives, mais son alter ego à l’aile fait tout aussi mal aux Celtics. « Il nous donne clairement l’élan dont on avait besoin », explique Brunson à propos d’Anunoby. « Et vu la manière avec laquelle il a joué toute la saison, j’ai une confiance absolue en lui chaque fois qu’il entre sur le terrain, des deux côtés du jeu. Donc c’est exactement ce qu’on attend de lui. »

Pour Tom Thibodeau, les Knicks possèdent des joueurs de qualité sur les postes 2, 3 et 4, ce n’est pas un hasard si la direction avait ciblé Anunoby, puis Bridges. Ce sont des « stoppers » anti-Celtics. « Quand on ajoute Mikal et Josh, cette polyvalence à l’aile est immense » conclut le coach newyorkais. « Si on ajoute l’apport de Mitchell, mais aussi la défense de Karl, je trouve que notre défense a grandement progressé. »