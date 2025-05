Les Pacers ont joué sans cette mentalité de tueurs

Quand on sait qu’aucune équipe NBA n’est parvenue dans l’histoire à remporter une série après avoir été menée 3-0, les Pacers avaient une occasion en or vendredi soir de mettre un pied et quatre orteils en finale de conférence. Sauf que les Cavaliers étaient en mode survie, et qu’il n’y a pas eu photo en termes de détermination avec une victoire de 22 points. Et Rick Carlisle en endosse la responsabilité.

« C’était un très mauvais début de match, et cela s’est confirmé pendant à de nombreux moments du match, » regrette le coach d’Indiana. « Clairement, je n’avais pas bien préparé ces gars pour ça. Tyrese a eu un match difficile et je dois en faire davantage pour le mettre dans de meilleures situations afin qu’il puisse avoir de meilleurs tirs. »

À l’instar des Wolves la veille face aux Warriors, les Cavaliers ont pris les Pacers à la gorge avec un 11-0, et ils vont multiplier les coups d’accélérateur pour prendre jusqu’à 26 points d’avance. En face, les partenaires de Tyrese Haliburton seront uniquement dans la réaction, à la recherche du hold-up.

Les playoffs sont faits de hauts et de bas…

« Cleveland a très bien joué. Ils ont joué avec l’énergie du désespoir, » poursuit Rick Carlisle. « Ils ont joué comme ils devaient le faire. Nous devons simplement nous donner à fond dès le tout début du match. Nous ne l’avons pas fait. Quand on commence par être menés 11-0, c’est qu’on n’est pas prêt, pas dans le bon état d’esprit. Il faut qu’on fasse mieux. »

Pour Pascal Siakam, c’est presque normal de connaître une soirée sans. Ce n’est pas un joueur qui a failli mais toute l’équipe, et ça arrive…

« Les playoffs, c’est fait de hauts et de bas. Il y aura des bons jours, et d’autres qui forgent le caractère, » explique le Camerounais. « Aujourd’hui fait partie de ceux-là… En tant qu’équipe, on n’avait tout simplement pas l’énergie qu’on a d’habitude. Ce n’est pas une question individuelle, c’est une question collective. »

Et puis, il n’y a pas péril en la demeure puisque les Pacers ont toujours la main sur la série, et Pascal Siakam est persuadé que le groupe saura retrouver de l’intensité.

« C’est super qu’on ait gagné deux matchs d’affilée et je suis sûr que tout le monde est excité. Mais de l’autre côté, il y a une équipe qui veut aussi accomplir quelque chose. Ça va être une lutte et on doit être une équipe qui se bat le plus et qui se bat le plus fort. Et je pense qu’on va faire ça lors du prochain match. »