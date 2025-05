Elton Brand ne sera pas le prochain président des Hawks

GM des Sixers depuis sept ans, Elton Brand ne fait plus partie des candidats pour le poste de président des Hawks. Selon Jake Fischer, l’ancien intérieur des Clippers et des Bulls faisait partie des favoris pour devenir le supérieur de Onsi Saleh, récemment nommé GM en remplacement de Landry Fields.

Passé par les Hawks comme joueur, Elton Brand possède des liens solides avec la franchise, notamment par son parcours commun à Duke avec Grant Hill, co-actionnaire, et le coach Quin Snyder. Mais il a donc préféré rester GM à Philadelphie où il est le bras droit de Daryl Morey, toujours président de la franchise.

Il y a 15 mois, Elton Brand avait déjà refusé un poste similaire aux Hornets, et son retrait laisse le champ libre à deux autres candidats : Calvin Booth et Monte McNair qui viennent d’être virés des Nuggets et des Kings.