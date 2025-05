Épique ou folle, les Knicks signent une nouvelle victoire mémorable à Boston

On pouvait penser que les Knicks avaient fait le plus dur en prenant, en prolongation, le Game 1 et qu’avec une réponse attendue des Celtics, la deuxième manche serait moins passionnante, comme à Oklahoma City. Ce ne fut pas le cas, clairement. « Il se passe des choses folles ici », commente Jalen Brunson. « Ce fut assez épique », poursuit Mitch Robinson.

Pourtant, les choses ont mal commencé pour New York, à la peine pour se lancer en début de match. Il a fallu attendre que Karl-Anthony Towns impose ses muscles près du cercle pour faire tourner la machine.

« Sa manière de commencer la rencontre a été excellente pour nous. Il nous a donnés de l’énergie et a été prendre des rebonds », se réjouit Jalen Brunson. « On m’a trouvé et j’ai essayé d’être agressif. J’ai eu des opportunités », indique l’intérieur, qui a terminé avec 21 points et 17 rebonds. « En début de troisième quart-temps, j’ai vu notre énergie et j’ai voulu apporter une étincelle. Mettre des tirs a permis de saisir qu’on était dedans, et on a mieux commencé le troisième quart-temps que dans le dernier match. »

Peut-être mais, première ou deuxième manche, le résultat fut le même à ce stade de la rencontre : une avance de vingt points pour les Celtics. Ayant déjà récupéré l’avantage du terrain, les Knicks allaient-ils lâcher ?

« On a confiance, on sait qu’on va trouver des solutions », glisse Mikal Bridges. « Sur le banc, quand on était mené, on se disait qu’on était déjà passé par là. On était assez sûr qu’on allait gagner ce match. »

Les Knicks ont mis le feu à Boston

L’ailier et Jalen Brunson vont inscrire 23 points dans le dernier quart-temps, soit plus que toute l’équipe de Boston (17) dans cette séquence. Le meneur de jeu avait raté – il l’avait dit lui-même – sa prolongation dans le Game 1. Là, il a été excellent pour faire passer devant New York dans les dernières minutes.

« On sait que, quand ça devient serré en fin de match, que la rencontre se joue sur une possession, on a le Captain Clutch », commente Josh Hart. « On a le Clutch Player of the Year », rappelle Karl-Anthony Towns. « C’est Jalen. Peu importe ce qu’il se passe dans le match, il sera à son meilleur niveau quand ce sera nécessaire », conclut Tom Thibodeau.

Les Knicks ont donc fait le break et une dernière anecdote résume bien cette série. En conférence de presse, après ce Game 2, une alarme incendie se fait entendre. En effet, dans le TD Garden, un feu s’est déclaré dans un ascenseur. Les pompiers arrivent, la salle est évacuée.

Josh Hart et Jalen Brunson étaient alors en pleine discussion avec les journalistes. Le symbole est évident : il y a le feu à Boston. « Personne ne s’inquiète ? », demande Josh Hart face au bruit de l’alarme. Pas les Knicks en tout cas, en menant 2-0 désormais avant de revenir à la maison, au Madison Square Garden.