Une maladresse historique pour les Celtics à 3-points

Étonnamment discrets derrière l’arc au premier tour, les Celtics viennent de frapper un grand coup en matière de tirs à 3-points… dans le mauvais sens du terme. Dans cette première manche perdue face aux Knicks, les hommes de Joe Mazzulla ont battu un record de maladresse dans la catégorie tirs primés.

Les Celtics n’ont ainsi converti que 25% de leurs tentatives lointaines, terminant avec un 15/60 à 3-points. Jamais une équipe n’avait tenté autant de fois sa chance derrière l’arc dans un match de playoffs, et jamais une équipe n’avait autant manqué. Parmi les arroseurs de la soirée, on retiendra un Jaylen Brown à 1/10, un Derrick White à 5/16 ou un Jayson Tatum à 4/15… Pas un joueur de Boston n’a fini à 50% de réussite.

The Celtics shot 15-60 from three. They are the first team to attempt 60 three-pointers in a playoff game. pic.twitter.com/kqYsDZ1SOo — SportsCenter (@SportsCenter) May 6, 2025

« J’aurais pu mettre plus de pression au cercle », reconnaît par exemple Jayson Tatum qui a manqué ses cinq tentatives à 3-points dans le dernier quart-temps. « Évidemment, avec le recul, si on pouvait revenir en arrière, on essaierait probablement de jouer plus vers le cercle parce qu’on a raté beaucoup de tirs ce soir. Mais c’est un équilibre. C’est une ligue où tout dépend des tirs réussis ou manqués, et parfois, on sait qu’on peut obtenir un meilleur tir », convient l’ailier.

La qualité des tirs générée n’a pourtant pas vraiment été le souci de sa formation. Car selon ESPN, pas moins de… 45 de leurs tentatives étaient ouvertes, et Boston a raté 32 tirs dans ce contexte. « Évidemment, au cours d’un match, on peut toujours trouver cinq à dix tirs qu’on aimerait mieux gérer, mais dans l’ensemble, on s’est battus pour obtenir de bons tirs tout au long du match », remarque ainsi Joe Mazzulla.

Les tirs (ratés et réussis) des Celtics lors du Game 1 face aux Knicks

Peu gourmande face au Magic

Ce dernier a donc apprécié la qualité des tirs extérieurs, ainsi qu’à proximité du cercle où les Celtics ont inscrit 34 points (36 pour les Knicks). « On a pris un layup de plus qu’eux. On a pris dix tirs à mi-distance hors de la raquette. Eux en ont pris bien plus. Donc il faut regarder le processus de ce qu’on essaie d’accomplir, et dans l’ensemble, on a obtenu de bons résultats », analyse le coach dont l’équipe n’a shooté qu’à 35% de réussite générale.

Jaylen Brown considère, lui, que certains tirs ont pu donner « l’impression qu’on avait peut-être forcé un peu les choses, et c’est sûr que notre rythme et notre timing étaient un peu décalés ». Son équipe a terminé sur un terrible 3/18 derrière l’arc en cumulant le quatrième quart-temps et la prolongation.

Une sacrée insistance alors qu’au premier tour face au Magic, la formation de Boston s’était montrée peu gourmande de loin : seulement 31 tirs primés en moyenne. Un ratio largement inférieur à sa moyenne de saison régulière. Avec 48 tentatives lointaines, il s’agissait de l’équipe qui artillait le plus. À cinq reprises, elle avait atteint ou dépassé la barre des 60 tirs primés tentés.

« On ne veut pas qu’ils en prennent plus. Ils ont de supers shooteurs. On essayait juste de leur compliquer la tâche, de jouer physique. Tu ne veux jamais qu’une équipe comme ça prenne plus de tirs à 3-points. On a essayé de les en empêcher, et ils en ont quand même tenté 60 », remarque Josh Hart. « Il faut qu’on soit meilleurs là-dessus. Ne pas les laisser tirer autant et ne pas leur laisser de tirs ouverts », réclame Jalen Brunson malgré leur exploit.