WNBA | Aux côtés de Gabby Williams, Dominique Malonga prend ses marques à Seattle

Enfin, Dominique Malonga est arrivée à Seattle ! Après avoir assisté à la victoire de sa nouvelle formation du Seattle Storm face au Connecticut Sun (79-59), la numéro 2 de la dernière Draft va commencer à prendre ses marques cette semaine en vue de la reprise officielle de la saison régulière, le 17 mai.

Si le passage du basket européen à la WNBA représente un sacré défi, l’ancienne joueuse de l’Asvel a de l’expérience à revendre à seulement 19 ans, et après avoir débuté en pro à l’âge de 15 ans.

« Le basket européen est d’un niveau vraiment élevé, et je pense que je peux apporter cette expérience que j’ai eue d’avoir pu jouer là-bas. J’ai pu jouer face à des joueuses de haut niveau, j’ai joué aux Jeux olympiques avec l’équipe nationale, ça fait beaucoup de matchs de haut niveau. Et donc je pense avoir l’expérience maintenant sur le terrain, après avoir fait face à beaucoup d’adversité. Donc je suis vraiment prête, et enthousiaste à l’idée d’aller sur le terrain et de jouer », a-t-elle déclaré.

Gabby Williams, capitaine et grande sœur

À Seattle, Dominique Malonga va notamment retrouver sa « grande soeur », Gabby Williams, accessoirement joueuse leader de l’équipe mais aussi et surtout son ancienne coéquipière à l’Asvel et aussi en sélection avec l’Equipe de France. Un sacré coup de pouce pour faciliter sa transition vers le basket américain.

« Je pense que c’est bien d’avoir un visage familier dans cette équipe. Peut-être qu’elle pourra m’aider à m’intégrer à l’équipe, elle pourra me conseiller. Je pense qu’elle m’aidera beaucoup, comme elle le fait déjà en équipe nationale. Quand on y est, elle est toujours là, elle me parle, elle me conseille tout le temps. J’ai joué avec elle à Lyon aussi, donc on se connaît plutôt bien. Grâce à elle, ça va me faciliter la tâche d’intégrer l’équipe », a -t-elle ajouté.

Gabby Williams est également très heureuse de voir Dominique Malonga la rejoindre à Seattle. Ce sera également à elle de guider la rookie pour en tirer le maximum sur les parquets dès cette année.

« C’est une éponge, elle pose toujours des questions, et c’est très facile de lui donner des instructions. Donc je pense que ça va être vraiment important pour sa progression », a pour sa part déclaré Gabby Williams. « Je pense que ça va être très fun. Je suis aussi enthousiaste comme une grande sœur, car je vais l’aider à traverser ça et peut-être lui rendre la tâche plus facile par rapport à ce que ça a été pour moi en tant que rookie, du fait que je sais déjà ce dont elle a besoin. Je suis enthousiaste, juste de pouvoir l’aider ».

Après la présaison, le Seattle Storm débutera sa saison régulière par deux déplacements, à Phoenix le 17 mai puis sur le parquet des Dallas Wings de Paige Bueckers (numéro 1 de la Draft) deux jours plus tard.