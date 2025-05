Preview Playoffs 2025 | Minnesota Timberwolves (6) – Golden State Warriors (7)

Stephen Curry face à Anthony Edwards. Rudy Gobert face à Draymond Green. Le retour de Jimmy Butler à Minnesota… Cette demi-finale de conférence entre les Wolves et les Warriors s’annonce alléchante. Après avoir battu Kevin Durant la saison dernière, LeBron James (et Luka Doncic) cette année, Anthony Edwards et Minnesota s’attaquent à Stephen Curry pour épingler une troisième légende des quinze dernières années à leur tableau de chasse.

Les deux équipes ont eu un parcours similaire cette saison. Elles ont mal commencé avant de finir la saison régulière en boulets de canon, terminant à une victoire l’une de l’autre au classement de la conférence Ouest. Les Wolves ont trouvé leur rythme après le retour de Julius Randle et ont seulement eu besoin de cinq matchs pour dominer les Lakers au premier tour. Les Warriors ont changé dimension depuis l’arrivée de Jimmy Butler. Ils sont passés par le play-in contre Memphis, avant de devoir s’employer pour éviter de dilapider une avance de trois victoires à une contre Houston.

C’est seulement la troisième fois de l’histoire que le sixième et le septième se rencontrent en demi-finale de conférence. Les Wolves partent avec l’étiquette de favori, mais les Warriors ne peuvent pas être sous-estimés.

PRÉSENTATION DES TIMBERWOLVES

Les titulaires : M. Conley, A. Edwards, Jad. McDaniels, J. Randle, R. Gobert

Les remplaçants : N. Reid, N. Alexander-Walker, D. DiVincenzo, R. Dillingham, J. Clark, L. Miller, J. Ingles, J. Minott, L. Garza, T. Shannon Jr…

Absents : Aucun

Le coach : C. Finch

Les Wolves ont vu avec délectation les Warriors perdre les Game 5 et 6 contre Houston, leur donnant cinq jours de repos, alors que leur adversaire enchaine avec cette demi-finale de conférence seulement deux jours après avoir gagné le Game 7 dans le Texas.

Anthony Edwards est le leader incontesté de cette équipe. Il a été le meilleur joueur de leur série au premier tour contre les Lakers, mais « Ant » a aussi pu compter sur un Julius Randle de haut niveau. Le retour au premier plan de l’ancien Knick coïncide avec le retour en forme de Minnesota lors des trois derniers mois. Autour d’eux est un ensemble de joueurs solides, dont Rudy Gobert, qui connaissent leurs rôles, leurs forces et leurs qualités.

Le point fort

– Leur taille. Après les Rockets, Minnesota est une autre équipe NBA avec de nombreux joueurs imposants à tous les postes. Ils ont dominé le « small ball » des Lakers au premier tour derrière le trio Rudy Gobert – Julius Randle – Naz Reid. Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Nickeil Alexander-Walker et Donte Di Vincenzo sont longs et costauds pour leur position et amène une intensité de tous les instants. Cette taille leur permet de punir leurs adversaires au rebond offensif mais aussi de trouver des duels avantageux en attaque, comme l’a montré Rudy Gobert lors du Game 5 à Los Angeles. Face à des Warriors plus « petits », les Wolves pourront continuer sur leur lancée du premier tour.

Le point faible

– Garder la tête sur les épaules. Pendant la saison régulière, les Wolves ont enchainé les matchs avec au minimum un trou d’air qui fait entièrement dérailler leur performance. Ils ont été beaucoup plus solides face aux Lakers au premier tour mais la défense active des Warriors menée par Draymond Green et Jimmy Butler pourrait profiter de ce point faible pour forcer des ballons perdus et partir en transition. Face à cette pression, le rôle de Mike Conley et d’Anthony Edwards sera déterminant pour s’assurer que Minnesota installe son jeu.

PRÉSENTATION DES WARRIORS

Titulaires : S. Curry, B. Podziemski, B. Hield, J. Butler, D. Green

Remplaçants : M. Moody, G. Payton II, Q. Post, K. Looney, J. Kuminga, , T. Jackson-Davis…

Absents : Aucun

Coach : Steve Kerr

Les Warriors se présenteront au Target Center au complet mais avec les jambes lourdes. Après sept matchs disputés et physiques face aux Rockets, on peut se demander s’ils arriveront à enchainer face aux Wolves.

Dans le sillage de Stephen Curry et de Draymond Green, et avec le renfort de Jimmy Butler, Golden State est absolument capable de battre Minnesota. Malgré leur âge avancé, le trio des Warriors a été performant face à Houston au premier tour, et continue d’être la base du jeu offensif et défensif de Steve Kerr. Les seconds couteaux ont soufflé le chaud et le froid mais le technicien peut s’appuyer sur Buddy Hield, Gary Payton II et Moses Moody sur les bases arrières, mais également sur l’expérience de Kevon Looney près du cercle. L’adresse de Quinten Post sera utile mais ses carences défensives peuvent s’avérer plus problématiques. Enfin, Jonathan Kuminga continue d’être en dehors de la rotation, sauf en cas de blessure.

Le point fort

– Une défense solide et modulable. Depuis l’arrivée de Jimmy Butler du côté de San Francisco, les Warriors possèdent la meilleure défense de la ligue. Ils l’ont montré par moment contre les Rockets en maintenant les hommes d’Ime Udoka sous la barre des 90 points lors du premier et dernier matchs de la série. Les Wolves possèdent toutefois beaucoup plus d’armes offensives que Houston. Steve Kerr et son staff sont cependant adeptes de plans défensifs sophistiqués. Ils n’hésiteront pas à changer les duels, à passer en défense de zone, ou à avoir recours au « Hack-a-Gobert » si besoin. Avec Draymond Green à leur tête, les Warriors seront agressifs pour ralentir l’attaque de Minnesota.

Le point faible

– Pourront-ils tenir le coup physiquement ? L’expérience glanée lors de six NBA Finals, quatre titres de champion et des centaines de matchs de playoffs depuis 2015 est indéniable. Ils l’ont montré lors du premier tour. L’âge et l’endurance de leurs joueurs vont cependant être mis à l’épreuve. Il y a deux ans, ils avaient gagné leur premier tour contre Sacramento après sept matchs. Au tour suivant, la taille et la puissance des Lakers les avaient dominés. Stephen Curry et Draymond Green ont tous deux avoués que la série contre les Rockets était l’une des plus dures et des plus physiques qu’ils avaient dû disputer. Peuvent-ils encaisser la même charge de travail face aux Wolves sans l’avantage du terrain ?

Les clés de la série

– La bataille à 3-points. Les Warriors prennent le deuxième plus grand nombre de 3-points de la NBA, les Wolves ont la septième meilleure défense contre le tir à 3-points en termes de volume. Les hommes de Steve Kerr savent qu’ils vont surement perdre la bataille sous le cercle, que ce soit au rebond et aux points marqués. Ils ont besoin de prendre et de mettre plus de tirs à 3-points que Minnesota pour avoir une chance dans cette série. Les Wolves n’étaient qu’à 32% de réussite lors du premier tour, contre 37% en saison régulière. Peuvent-ils retrouver leur adresse ?

– Qui de Naz Reid ou de Jimmy Butler peut faire tourner la série ? Qui sera le facteur X de cette série ? Naz Reid a toujours réussi face aux Warriors. Il peut utiliser sa taille pour punir les plus petits défenseurs et sa vitesse face aux intérieurs. Son rendement peut faire basculer la série en faveur des Wolves. Côté Golden State, nous n’avons aucun point de repère lorsqu’il s’agit de leur duel avec Minnesota. Cela dit, les Warriors auront besoin d’un Jimmy Butler plus agressif que contre Houston pour punir Mike Conley et Donte DiVincenzo, et donner une chance à Golden State.

– Quelle rotation pour Steve Kerr ? Les Warriors ont changé quatre fois de cinq de départ contre Houston. Ils préfèrent démarrer avec Draymond Green en pivot mais on a vu les Rockets les pilonner dans la raquette. Peuvent-ils débuter avec le même cinq qui a gagné le Game 7 à Houston (Curry, Podziemski, Hield, Butler, Green) après ce qu’a fait Rudy Gobert contre les Lakers ? Est-ce que Kevon Looney va faire un retour plus régulier dans la rotation ? Toutes ces questions sont au cœur de l’équilibre des Golden State. Plus de taille et de défense veut dire moins de shooteurs et d’espace. Pourront-ils imposer leur style aux Wolves ?

Saison régulière

3-1 Golden State

– 6 décembre : Golden State – Minnesota (90-107)

– 8 décembre : Golden State – Minnesota (114-106)

– 21 décembre : Minnesota – Golden State (103-113)

– 15 janvier : Minnesota – Golden State (115-116)

Verdict

Minnesota 4-2. Dans ce face à face, les Wolves semblent avoir une plus grande marge de manœuvre que les Warriors. Parier contre Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr est toujours risqué mais Golden State a un déficit de taille et de repos, et ne bénéficie pas de l’avantage du terrain. Ça fait beaucoup de choses à surmonter. Comme ils l’ont montré le week-end dernier, quand ils sont concentrés, ils peuvent sortir un match plein mais peuvent-ils réaliser une telle performance quatre fois ?

Cette équipe de Minnesota est solide et en plein bourre. Elle est de nouveau sur de son identité de jeu, avec des rôles clairement définis et une défense qui répond présent quand l’adresse n’est pas au rendez-vous. Pour la deuxième année de suite, les Wolves ont toutes les chances de se hisser en finale de conférence.

Calendrier

Game 1 : à Minnesota, mercredi 6 mai (3h30)

Game 2 : à Minnesota, vendredi 8 mai (2h30)

Game 3 : à Golden State, dimanche 10 mai (2h00)

Game 4 : à Golden State, mardi 12 mai (4h00)

Game 5* : à Minnesota, jeudi 14 mai (à déterminer)

Game 6* : à Golden State, lundi 19 mai (à déterminer)

Game 7* : à Minnesota, mercredi 21 mai (à déterminer)