Leur choix de Draft en jeu, les Sixers ne regrettent pourtant pas le transfert d’Al Horford

C’est l’histoire d’un échange susceptible d’avoir encore des conséquences près de cinq ans après. En novembre 2020, les Sixers décidaient de mettre fin à la cohabitation ratée entre Joel Embiid et Al Horford en envoyant ce dernier vers le Thunder, en compagnie de Theo Maledon, ainsi que les droits sur Vasilije Micic.

Pour mettre la main sur Danny Green, Terrance Ferguson et Vincent Poirier en retour, les Sixers lâchaient également un tour de Draft 2025, protégé 1-6. Autrement dit, ce « pick » filera à OKC si jamais Philadelphie est placé à la 7e, 8e ou 9e place lors de la « lottery » à venir.

Voilà qui ne ferait pas les affaires des Sixers qui, en terminant à une triste 13e place à l’Est, ont tout intérêt à récupérer un jeune talent pour venir épauler le trio Joel Embiid – Paul George – Tyrese Maxey après leur saison en enfer. Malgré le risque de perdre ce « pick », Daryl Morey dit n’avoir aucun regret sur le transfert de l’époque.

« Tout d’abord, je me sens très bien à propos de cet échange parce qu’il nous a mis dans une excellente position. C’était avant l’arrivée de coach (Nick Nurse), mais on a fini tête de série numéro un en démarrant les playoffs. En général, cela vous donne 40 à 50% de chances d’atteindre la finale. Donc je pense que nous avons tiré une bonne valeur de cet échange », justifie le président du club dans l’Inquirer.

Avec un cinq plus équilibré avec Danny Green, son équipe avait arraché la première place à l’Est en 2021. Mais avait buté sur les Hawks au second tour, ce qui avait ouvert la voie au mélodrame Ben Simmons. « Danny Green a été super pour nous. Seth Curry a été (acquis dans) un autre échange. Mais quoi qu’il en soit, je me sens bien par rapport à ça », insiste aujourd’hui le dirigeant.

De bonnes chances de le conserver

Pour rappel, c’était Elton Brand qui avait fait signer Al Horford l’année d’avant, moyennent un contrat de 97 millions de dollars sur quatre ans. Son duo avec Joel Embiid ayant vite affiché ses limites, Daryl Morey avait vite décidé de se séparer de l’intérieur dominicain, le choix de Draft étant ce qui intéressait le Thunder.

Daryl Morey se sent sans doute d’autant mieux qu’en faisant une croix sur la fin de saison, les Sixers ont conservé 64% de chances de conserver leur fameux choix de Draft. Son club, qui sera fixé au moment de la « lottery » du 12 mai, a même 10.5% de chances de remporter le premier choix.

Si le choix n’est pas transmis cette année, il sera reporté à 2026 avec une protection top 4. Les mêmes conditions s’appliqueront en 2027. Si le choix n’est toujours pas transmis à ce moment-là, les Sixers enverront un choix de second tour au Thunder en 2027.

En parallèle, Daryl Morey s’enthousiasme à l’idée d’avoir récupéré le choix de second tour de son équipe dans l’échange avec les Mavs, entre Caleb Martin et Quentin Grimes. Autant « d’outils » susceptibles d’aider à la relance de son équipe, un an après avoir misé gros sur Paul George.

« Si vous regardez les équipes qui, comme nous, prennent des décisions audacieuses et connaissent ensuite une saison difficile, la plupart du temps, ces équipes n’ont quasiment aucun choix de Draft. Nous, nous avons des choix de Draft au-dessus de la moyenne pour renforcer l’équipe la saison prochaine. […] Nous, nous pensons avoir beaucoup de flexibilité avec nos actifs pour l’avenir et les jeunes joueurs développés par le coach », termine-t-il.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ☆ ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ☆ ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ☆ ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ☆ ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 ☆ BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 28 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.8 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.