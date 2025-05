Arrivée en France il y a dix jours, la KD 18 soigne son entrée sur le marché avec déjà un deuxième coloris disponible à la vente. Après la version « New-Stalgia » quelque peu inspirée de la KD 4 « Weatherman », voici un nouveau coloris « Street Sport » un peu plus classique pour la ligne signature de Kevin Durant.

La tige se décline en effet entre une base en mesh en blanc crème et sa fameuse « cage » en TPU agissant sur le maintien en gris. On note quelques finitions en gris métal, pour faire ressortir le logo du joueur sur la languette ou les contours du « Swoosh ».

La KD 18 « Street Sport » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros. Le test complet de la paire est à retrouver ici.

Notre verdict de la KD 18Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d’accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c’est écrit sur la boîte : « Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant ».

Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu’aux œillets pour bien comprimer le pied. C’est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l’avoir bien compris. Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.