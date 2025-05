Rick Carlisle se souvient de la main tendue de Gregg Popovich

Le 22 juin 2000, Larry Bird quitte le banc des Pacers après belles trois années et des Finals perdues face aux Lakers. Qui va pouvoir le remplacer ? La franchise de l’Indiana mise sur Isiah Thomas, ce qui ferme la porte à Rick Carlisle, assistant (et ancien coéquipier à Boston) de Bird.

Ce dernier se retrouve alors sans poste alors qu’il voulait faire le grand saut après plusieurs saisons sur le banc en tant qu’assistant à New Jersey puis à Indiana. Gregg Popovich lui tend la main, non pas pour en faire un assistant – il n’a pas de place à lui offrir – mais pour lui ouvrir les portes des Spurs, afin de continuer sa préparation.

« Il m’a invité un automne à assister à leur camp d’entraînement, à assister à des réunions et à voyager avec l’équipe sur quelques matches », se souvient Rick Carlisle. « C’était important pour moi et ça m’a donné beaucoup de confiance alors que je voulais commencer ma carrière de coach. C’était une excellente opportunité de le voir travailler avec son équipe, d’observer son approche au niveau des relations, sa façon de déléguer à son staff etc. J’ai énormément appris. Il a donné du pouvoir à ses joueurs et à son staff aussi. Voilà pourquoi il y a autant de ses assistants qui sont devenus, avec réussite, des coaches. »

« Le nombre de ses héritiers est incroyable. Son impact sur cette profession et sur le basket est massif »

Gregg Popovich était déjà quelqu’un à l’époque puisque les Spurs avaient remporté le titre en 1999. Quelques mois après cette main tendue, Rick Carlisle s’installe sur le banc des Pistons et 24 ans plus tard, il est toujours là, ayant même gagné un titre en 2011 avec Dallas. De plus, il n’est plus très loin des 1 000 succès en carrière (993).

Dans quelques heures, il affrontera les Cavaliers en demi-finale de conférence et aura une pensée pour l’ancien coach des Spurs, qui vient de prendre sa retraite. « C’est un tremblement de terre de le voir quitter le coaching, mais avec plus de 1 400 succès, sa marque est indélébile », estime le technicien des Pacers, qui va ensuite encore plus loin.

« C’est le plus grand de l’histoire de la NBA. Il a le record de victoires, déjà. Il a gagné cinq titres, à des époques différentes. Il s’est toujours adapté à l’évolution du basket et fut important dans cette évolution d’ailleurs », continue Carlisle. « Toutes ces choses sont plus que notables. Il a aidé tellement de coaches. Le nombre de ses héritiers est incroyable. Son impact sur cette profession et sur le basket est massif. Le plus important, c’est que sa santé soit bonne. Il restera toujours impliqué dans le basket. »