Russell Westbrook a puni les Clippers

Après le Game 1 de la série, qu’il avait terminé à 5/17 au tir, Russell Westbrook avait bien compris le stratégie des Clippers. Son ancienne équipe allait lui laisser le champ libre pour shooter en dehors de la raquette…

Résultat ? Il termine ce premier tour à 13/31 de loin. Soit 42% de réussite derrière la ligne à 3-points, son meilleur pourcentage de réussite à 7m25 dans une série de playoffs en carrière !

Les shoots réussis et manqués de Russell Westbrook dans cette série face aux Clippers

« Mince, c’est solide »

« Je ne l’ai pas mal pris. Ils ont cru que c’était la meilleure façon de m’éteindre et de me sortir de la série » répond-il au sujet de la stratégie de son ancienne équipe. « Mais ce que personne ne sait, c’est que je travaille comme un acharné. Donc peu importe ce que les adversaires font, je suis toujours préparé, et je suis préparé parce que je me prépare à tout affronter. Comme je l’avais dit après le Game 1, s’ils continuent de défendre comme ça, il fallait que je les fasse payer et je ne sais pas quel est mon pourcentage d’adresse sur la série… (un journaliste lui indique qu’il a fini à 42% à 3-points). Mince, c’est solide. J’imagine que ça n’a pas si bien fonctionné pour eux… »

Même si les Nuggets avaient gagné le Game 4 sans lui, son retour a fait du bien à Denver dans le Game 5. À 36 ans, il apporte toujours cette énergie contagieuse, peu importe l’écart.

« Ma fierté, c’est ma capacité à être une force de la nature sur le terrain. Peu importe à quoi ça ressemble. Ça peut être une perte de balle, ça peut être un shoot raté mais ça peut être une interception, ça peut être un dunk. Ça peut être un 3-points raté, mais ça peut aussi être un 3-points réussi. Ça peut être tout ça à la fois. »

Tout sourire, Russell Westbrook a donné la meilleure définition possible du « Russ Rodeo », cette impression que tout peut arriver lorsque le MVP 2017 est sur le terrain, le meilleur comme le pire. Lors de ce Game 7 (16 points à 5/9 au tir dont 2/4 de loin, 5 rebonds, 5 passes et 5 interceptions), c’était surtout le meilleur.

Prochain rendez-vous face à une autre équipe qu’il connait très, très bien : le Thunder !

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.