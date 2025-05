Tyronn Lue n’avait jamais perdu de Game 7…

Alors qu’ils avaient rapidement récupéré l’avantage du terrain, et qu’ils semblaient avoir la main sur la série, les Clippers sont finalement éliminés dès le premier tour à l’issue d’un Game 7 à sens unique. C’est cruel puisque la série s’est peut-être jouée sur ce dunk au buzzer d’Aaron Gordon dans la 4e manche.

À l’arrivée, c’est une troisième élimination de suite au premier tour, et c’est la première fois que Tyronn Lue perd un Game 7 en carrière. Jusque-là, l’ancien coach des Cavaliers affichait un bilan de 4-0 dans les septièmes matches d’une série de playoffs.

« Je trouve qu’on était bien entrés dans le match, avec un bon état d’esprit. Puis ils sont passés en défense de zone, et ça nous a rendus un peu statiques en attaque » regrette le coach des Clippers. « On attaquait bien au départ, mais cette zone nous a vraiment ralentis. Défensivement, on n’a pas mis assez de pression, on n’a pas été assez proches des gars. Ils ont réussi à nous disséquer petit à petit. »

Les Clippers ont déjoué les pronostics

Pour l’instant, le verre est à moitié vide pour Tyronn Lue et ses joueurs, quelques minutes après l’élimination, mais le champion NBA 2016 a vraiment le sentiment que sa formation a réalisé une belle saison.

« On a dépassé les attentes de beaucoup de gens. Mais en interne, on visait beaucoup plus haut. C’est difficile d’y penser maintenant, juste après une élimination. Mais tous ceux dans ce vestiaire ont contribué, à leur manière. On devait gagner 35 matchs d’après les pronostics, et on en a gagné 50. On termine 5e et on joue contre une très bonne équipe. Ce soir, c’est juste une grosse désillusion, tout le monde le ressent. »

Tyronn Lue insiste, mais au moment du « training camp », il était compliqué d’évaluer sa formation, et c’est vrai que dans une conférence Ouest aussi relevée, c’était difficile de les imaginer finir à la 5e place.

Une période de 18 victoires en 21 matches

« Ça remonte à loin maintenant… Mais dès le camp d’entraînement, on n’avait pas Kawhi, et on ne savait pas quand il reviendrait. James a vraiment bien dirigé le groupe au début. Norm a eu une saison record, tout comme Zubac. James a maintenu l’équipe à flot jusqu’au retour de Kawhi, et une fois que Kawhi a retrouvé son niveau habituel, on a vraiment bien enchaîné, avec 18 victoires sur 21 matchs. C’était une belle série. Tout au long de l’année, on a tenu ensemble, on s’est soutenus. Je suis fier des gars, de tout ce qu’on a accompli collectivement. Gagner 50 matchs, ce n’est pas rien. Perdre comme ça dans un Game 7, c’est très décevant. »

Et qu’a-t-il dit à ses joueurs dans le vestiaire après cette « grosse désillusion » ?

« J’ai juste demandé aux gars de se rassembler, je leur ai parlé individuellement. C’est une défaite difficile. On n’a clairement pas joué notre meilleur basket dans une situation aussi importante. Il y avait beaucoup d’émotions. Je leur ai dit de venir pour qu’on se serre tous ensemble. On en reparlera demain. »