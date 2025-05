Evan Fournier élu MVP du Game 4 des quarts de finale de l’Euroleague

Absent du Game 3 du quart de finale de l’Euroleague face aux Real Madrid à cause de sa cheville, Evan Fournier a tout fait pour être présent lors du Game 4. Résultat ? 23 points, 5/5 au tir à 2-points et 1/5 à 3-points et 10/13 aux lancers francs pour 18 d’évaluation dans la victoire de son équipe (86-84) afin d’atteindre le Final Four (3-1).

Avec la meilleure évaluation parmi les vainqueurs, le Français a même été désigné MVP du Game 4 des quarts de finale, Kostas Sloukas ayant signé une meilleure évaluation, mais dans la défaite du Panathinaikos…

Le Français explique s’être inspiré de Luka Doncic pour jouer (et peser) malgré sa cheville amoindrie, en utilisant davantage son corps et les angles, afin de provoquer les fautes adverses et d’aller sur la ligne des lancers-francs.

Enfin une première série de playoffs remportée

Après le match, BasketNews raconte d’ailleurs qu’il envoyait des messages à sa femme pour partager sa joie de cette qualification au Final Four de l’Euroleague. Pour l’Olympiakos, vainqueur de l’épreuve en 2012 et 2013, c’est une habitude puisque le club grec s’est hissé au Final Four en 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022, 2023 et 2024.

Mais pour Evan Fournier, c’est une première car il n’avait encore jamais remporté une série de playoffs (dans un rôle actif). Avec Denver, Orlando et Boston, il s’était ainsi toujours arrêté au premier tour de la postseason. Et il n’était pas dans la rotation des Knicks quand ces derniers ont accédé à la demi-finale de conférence en 2022/23.

Crédit : Euroleague