Un besoin de discipline pour les Nuggets

On pourrait presque connaître le résultat de la série entre les Nuggets et les Clippers sans regarder les scores des rencontres, mais en lisant seulement la colonne des ballons perdus. L’équipe qui a perdu le moins de balles a remporté les Game 1, 2, 3 et 6. Dans le Game 4, celui arraché au buzzer par Aaron Gordon, Denver a perdu cette bataille, quand, dans le Game 5, les deux formations ont affiché le même nombre de balles gâchées.

Dans la sixième manche gagnée par Los Angeles, les troupes de Tyronn Lue ont seulement gâché 7 possessions. Ce fut le double pour Denver, ce qui a permis à James Harden et ses coéquipiers d’inscrire 23 points.

« Ils sont montés d’un cran en défense et nous ont forcés à perdre des ballons. Si on en perd dans cette série, on s’incline », résume David Adelman. « On a été bon en défense mais on n’a pas su arracher les ballons qui traînaient. On va devoir être meilleur dans le Game 7, en jouant l’intégralité des 48 minutes avec un basket efficace. »

Les Clippers en voulaient plus

« On était désorganisé. C’est la meilleure façon de le dire. C’était frustrant », estime Jamal Murray. « Certaines balles perdus étaient nulles et ça nous a fait mal. Les Clippers étaient aussi désespérés, plus que nous. Ils jouaient dos au mur et ont arraché les ballons. Samedi, il faudra gagner ces possessions. »

En baissant les possessions gâchées et en réussissant à en arracher certaines, les Nuggets se donneront une chance de l’emporter. « Il y a eu deux séquences où on n’était pas discipliné, ni concentré. Ça s’est vu », se lamente Nikola Jokic. « Ils ont accéléré en deuxième quart-temps et ont fait l’écart. Puis, dans le troisième quart-temps, on n’était pas discipliné et on l’a payé. Les ballons, les rebonds étaient pour eux. »