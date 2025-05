Pour les Cavaliers, Tyrese Haliburton n’a absolument rien de « surcoté »

La température commence à monter du côté des Cavs, qui s’apprêtent à entrer dans le vif du sujet ce dimanche, après avoir « sweepé » Miami au premier tour des playoffs. En demi-finale de la conférence Est, Indiana va se présenter avec un collectif bien plus étoffé et donc dangereux.

Le groupe de Rick Carlisle s’est en effet distingué sur ce premier tour par la diversité de ses armes en attaque avec sept joueurs à 10 points et plus ! Entre la paire intérieure Siakam-Turner, le quatuor McConnell-Nembhard-Mathurin-Nesmith et un Tyrese Haliburton en parfait chef d’orchestre, le danger pourra venir de partout.

La « tête du serpent »

Mais pour Donovan Mitchell, les Cavs devront particulièrement se concentrer sur Tyrese Haliburton, le cerveau des Pacers. L’arrière de Cleveland en a également profité pour préciser qu’il n’avait pas adhéré aux résultats d’un récent sondage effectué auprès des joueurs NBA, qui avaient élu Tyrese Haliburton joueur le plus « surcoté » de la ligue.

« Je n’ai pas voté », a-t-il lancé. « Regardez le, il sort d’une finale de conférence, c’est un joueur talentueux. Depuis le All-Star Break, il doit tourner à 20 points et 12 passes décisives de moyenne… C’est la tête du serpent ».

Même chose du côté de son coach, Kenny Atkinson, qui a vu répondre Tyrese Haliburton sur le terrain lors des cinq premiers matchs de playoffs face aux Bucks avec 17.6 points, 6.4 rebonds mais surtout 11.6 passes décisives en moyenne par match, faisant du meneur des Pacers le meilleur passeur de ce premier tour.

« Je pense que c’est un des meneurs d’élite de la ligue, donc ce sondage, je ne sais pas quoi vous en dire. On ne doit pas regarder les mêmes matchs », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est l’un des joueurs les plus durs à défendre de la ligue, parce qu’il a ces deux niveaux d’exception. Il peut scorer mais il peut aussi guider par la passe. Il a aussi un « jumpshot » d’élite. Il me rappelle ces LeBron, ces James Harden, qui peuvent envoyer une passe en plein dans le mille à n’importe quel endroit du terrain ».

De nouveaux défis pour les Cavs

Les Cavs vont également se préparer à affronter une autre identité de jeu, avec donc une équipe mieux armée et qui tentera de s’imposer par son jeu au large, avec cinq joueurs capables de scorer de loin pour essayer de sortir un peu Evan Mobley et Jarrett Allen de leur zone de confort.

« C’est le plus dur à défendre au basket, le « five out », avec cinq shooteurs », a poursuivi Kenny Atkinson. « Il faut décider à quel point tu veux « switcher » ou pas. Face à Miami, nous n’avons pas beaucoup switché. Mais sur cette série, ça pourrait être un peu plus différent, à cause du « five out » (…). On sait tous que c’est la prochaine étape pour Jarrett Allen, de pouvoir défendre sur ça. C’est un défi, et il en est plus que capable avec sa polyvalence. Voilà, ce qu’ils vont mettre en place, mais on aura aussi deux grands sur lesquels ils vont devoir défendre. »

Dans cette série, ce sera pour beaucoup l’équipe qui parviendra à imposer son style et son tempo qui aura le plus de chances. Et pour Cleveland, la mission est claire : stopper Tyrese Haliburton en priorité.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.