Les Knicks heureux d’avoir pu montrer leur « dureté mentale »

Les Knicks ne se sont pas rendus la tâche facile en devant revenir dans le Michigan pour un sixième match. Mais la franchise new-yorkaise est parvenue à signer un petit exploit en remportant son troisième match à la Little Caesers Arena et conclure le premier tour contre les Pistons par une qualification arrachée 4-2. Jalen Brunson en restera évidemment le héros, grâce à une nouvelle performance exceptionnelle et son tir de la gagne. Mais cette fois à Detroit, c’est tout New York qui a répondu présent au combat.

Pour les Knicks, ce succès est un petit moment d’histoire et le signe d’une continuité. Il fallait remonter à 2000 pour voir la franchise remporter une série de playoffs trois saisons consécutives. C’est désormais chose faite grâce à 110 points des titulaires, sur les 116 de l’équipe jeudi.

« Regardez les contributions autour de Jalen » a insisté Tom Thibodeau. « KAT a pris 15 rebonds, et a signé beaucoup d’actions difficiles. Nous avions besoin de Mikal (Bridges) et d’OG (Anunoby), ils ont été phénoménaux. Josh (Hart) a fait ce qu’il fait chaque soir. Et nous avions besoin de chacun d’entre eux. Cela vous montre la dureté de trouver une façon de gagner au final. »

Quatrième match avec un écart de trois points ou moins

De la dureté oui, de la résilience aussi, dans un nouveau match au couteau. Pour la quatrième rencontre de suite, l’écart final n’a pas excédé les trois points, ce qui n’était arrivé qu’une seule fois dans toute l’histoire des playoffs (entre les Celtics et les Sixers en finale de conférence 1981). Et il a fallu aux Knicks répondre à des Pistons toujours aussi intenses et accrocheurs, auteurs d’un 23-4 dans le quatrième quart, pour mener de sept points à moins de trois minutes de la fin.

« On s’est accroché, on a persévéré, traversé des moments difficiles » raconte Tom Thibodeau en conférence de presse. « Les playoffs, tout dépend de votre dureté et de votre discipline. Il y aura forcément des hauts et des bas d’émotions. Vous devez passer par tout ça, rester focalisé sur ce que vous avez à faire et faire le boulot. »

« Nous sommes un groupe qui joue dur » a répété plusieurs fois Josh Hart. « Tout le monde aime nous dépeindre comme si on ne l’était pas, mais on est un groupe qui joue dur, physique. C’était une série physique, épuisante. Et je pense qu’au final, nous avons montré notre dureté physique, mais aussi mentale, dans la façon dont on a géré l’adversité. On s’est soudé. »

Coïncidence ou non, les Knicks avaient d’ailleurs tous décidé de porter des chaussures noires pour l’occasion. « C’était au hasard » assure avec une pointe de sarcasme Jalen Brunson alors que Mikal Bridges ne pouvait retenir un sourire. « Josh (Hart) n’avait pas non plus des chaussures toutes noires, il y avait une pointe de violet. » Cet attirail façon enterrement leur a finalement souri, en faisant vivre un nouveau crève-cœur au bouillant public des Pistons.

Et maintenant, les Celtics

« Ils ont joué dur, leurs supporters ont répondu présent » a réagi Josh Hart dans le vestiaire. « C’est une super sensation. On est évidemment déçu de ne pas avoir réussi à le faire à la maison devant nos fans. Mais cela reste un des meilleurs sentiments dans le sport, jouer dans une ambiance hostile et la réduire au silence. »

Après le basket intense, presque martial par séquences, de Detroit, les Knicks vont désormais s’attaquer à un autre défi. Les Celtics les attendent, après avoir largement dominé les oppositions entre les deux équipes durant la saison régulière.

« On sait que cela va être un test » avance Josh Hart. « Ils jouent à un niveau très élevé, mais nous avons confiance en nous, en qui nous sommes. Je pense que nous grandissons, donc cela va être une sacrée bataille. C’est une super équipe avec de supers coachs, donc ça devrait une série géniale. »

« Je suis fier de l’équipe, mais le chemin est encore long » estime pour sa part Tom Thibodeau. « Quand vous êtes un compétiteur et que vous aimez les défis, c’est ce que vous attendez. Ce sont les champions en titre, donc nous savons que nous devrons être à notre meilleur niveau. » Premier match lundi, à l’extérieur, pour les Knicks.