Nikola Jokic : « Si on aime le basket, c’est la série à regarder ! »

Comme l’an passé, les Nuggets vont disputer un Game 7 à domicile. Cette fois, ce ne sera pas face aux Wolves, mais aux Clippers, et comme on pouvait s’y attendre, c’est la série la plus serrée de ce premier tour. La plus serrée, mais aussi la plus aboutie au niveau du jeu. C’est l’avis de Nikola Jokic.

« Comme je l’ai dit avant, peut-être le Game 1 ou 2, si on aime le basket, c’est la série à regarder ! » lance-t-il. « Même aujourd’hui, c’était un super match : une équipe prend l’avantage, l’autre revient, les stars élèvent leur niveau de jeu… Si on aime vraiment le basket, pas juste pour le côté spectacle, mais pour les détails, c’est ce genre de match qu’il faut voir. »

David Adelman livre une belle bataille stratégique, et cette nuit, Tyronn Lue a marqué des points en décidant d’insérer Nicolas Batum dans le cinq de départ de la deuxième mi-temps.

L’impact de Nicolas Batum

« Batum est un bien meilleur shooteur que Kris Dunn » rappelle le Serbe. « Défensivement, ils perdent peut-être un peu par rapport à ce que Dunn peut faire sur l’homme, mais Batum est un excellent défenseur. Il peut défendre sur les postes 1 à 5, donc je ne pense pas qu’ils aient perdu en défense avec lui. S’ils ont commencé avec Batum, ils vont sûrement le refaire au prochain match. »

On saura samedi soir si Tyronn Lue conserve Nicolas Batum dans son cinq de départ, mais une chose est sûre, Nikola Jokic ne se met pas plus de pression que ça à l’idée de disputer un Game 7.

« J’en ai déjà joué cinq ou six. Deux dans la bulle, contre San Antonio, contre Portland deux fois… Pour moi, c’est juste un match de plus » assure-t-il. « Je les aborde tous comme des matchs importants. Chaque match est important, je veux tous les gagner. Donc je vais le jouer comme un match normal. »

A-t-il en tête la défaite de l’an passé face aux Wolves, déjà devant leur public ? « Je ne sais pas… Personnellement, non. Je ne suis pas du genre à rester bloqué sur le passé. C’était il y a un an. Je suis un meilleur joueur aujourd’hui, mes coéquipiers aussi. Certains ne sont même plus là. Donc pour moi, non. »