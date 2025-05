James Harden a été au bout de ses forces

Pour forcer un Game 7, les Clippers avaient besoin de retrouver un bon James Harden. Ce fut le cas puisque le MVP 2018 a terminé avec 28 points, 8 passes et 6 rebonds dans la victoire de Los Angeles. Ce qui est le plus notable, c’est son temps de jeu : 46 minutes et 35 secondes.

Dans ce Game 6, le match le plus important de la saison jusqu’à maintenant, James Harden a donc seulement passé 85 secondes sur le banc. En fin de premier quart-temps.

« Il veut jouer chaque soir, il est en grande forme physique, il s’entraîne pour ces moments-là », explique Tyronn Lue. « Je savais qu’il aurait un peu de repos avant le deuxième quart-temps, avec Kawhi Leonard qui revenait sur le parquet. Il s’est épuisé, il était un peu fatigué donc j’ai utilisé quelques temps-morts pour essayer de le soulager. »

Fatigué mais vainqueur

L’ancien des Rockets a donc passé 85 secondes sur le banc pour conclure le premier quart-temps, avant de profiter de la séquence entre les deux quart-temps puis de repartir au combat. La suite ? Trois quart-temps complets, soit 36 minutes d’affilée ! Pas mal pour un joueur de 35 ans…

« Je suis fatigué », concède-t-il en conférence de presse, lui qui n’avait jamais joué autant dans une rencontre sans prolongation cette saison. « Je suis un peu fatigué, mais il fallait le faire. C’est ainsi. Je fais ce qui est nécessaire pour l’équipe. Si c’est jouer 47, 48 minutes, en prolongation, alors je vais le faire. »

Lui qui passe 40 minutes de moyenne sur le parquet depuis le début de la série est donc prêt à jouer l’intégralité du Game 7, peut-être le dernier de la saison des Clippers en cas de défaite. « Il fallait gagner. Il y a eu des opportunités pour être agressif, je les ai saisies. Il reste un match. On ne voulait pas rentrer chez nous. On a encore une rencontre à prendre », conclut-il.

