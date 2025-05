La plus grande victoire des Pistons ? Avoir redonné vie à leurs fans

Trois matches à domicile, trois défaites. Dans cette série face aux Knicks, les Pistons auront failli devant leur public avec trois revers sur le fil de 2, 1 et 3 points. C’est terrible, mais JB Bickerstaff est tellement fier de ses joueurs.

Viré des Cavaliers il y a un an, le coach des Pistons a ramené la franchise en playoffs et redonné espoir à tout un groupe, et même toute une ville.

« Les voir redonner vie à notre public comme ils l’ont fait, passer de là où nous étions au début de l’année à là où nous en sommes maintenant, rien que du point de vue des supporters et de l’engagement, on ne peut rien demander de plus que ça », a souligné JB Bickerstaff en conférence de presse. « Nous sommes déçus, nous pensions avoir encore plus à offrir, mais je suis extrêmement fier de ces gars pour tout ce qu’ils ont accompli. »

Sur le parquet, JB Bickerstaff a trouvé son « franchise player » avec Cade Cunningham. Le nouveau All-Star incarne cette nouvelle génération de Motor City, et il a beaucoup appris dans cette série en six manches face aux Knicks. « La principale leçon que j’ai tirée des playoffs, c’est qu’il faut vraiment élever son niveau d’attention aux détails », constate le meneur. « Chaque possession compte bien plus que pendant la saison régulière, donc il faut faire chaque chose avec plus de détermination, plus de rapidité, et avec plus de cohésion. »

« On ne peut pas acquérir de l’expérience en playoffs sans passer par les playoffs »

Auteur d’un affreux 0 sur 8 derrière la ligne à 3-points dans cette 6e manche, Cade Cunningham a évidemment des regrets… « Il y a tellement d’actions que j’aimerais pouvoir rejouer… Les pertes de balle, mais aussi tant de petits détails que nous aurions pu mieux gérer. »

Même regret chez Malik Beasley, qui a foiré la dernière possession pour tenter d’égaliser. « C’est dur… J’avais la possibilité de mettre un 3-points et d’égaliser. Cela me rend dingue… » regrette-t-il. « Mais c’était une atmosphère incroyable et le public était bouillant. L’an prochain, il faudra faire en sorte de gagner à domicile. On a gagné deux fois au Garden, et si on en avait gagné un chez nous, on aurait pu conclure la série. »

Au final, les sentiments sont partagés, comme dans toute jeune équipe qui découvre les playoffs.

« Il y a de la déception en ce moment, parce que ces gars n’ont plus l’occasion de continuer ce qu’ils faisaient cette saison », conclut JB Bickerstaff. « Mais c’est une excellente expérience, car on ne peut pas acquérir de l’expérience en playoffs sans passer par les playoffs, et ces gars ont fait un travail remarquable en apprenant à chaque instant, de match en match. Ils ont découvert ce qui a un impact sur une victoire. »