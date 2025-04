Giannis Antetokounmpo encore ciblé pour sa lenteur aux lancers-francs

Giannis Antetokounmpo sait maintenant à quoi s’attendre avec le public des Pacers. Sur la ligne des lancers-francs surtout. Lors du Game 1, les spectateurs locaux se sont amusés à compter le temps passé par la superstar des Bucks sur la ligne.

Pour mémoire, la limite est de 10 secondes pour envoyer un lancer-franc. Les fans de l’Indiana ont ainsi compté de un à dix, et même au-delà, soit pour tenter de déstabiliser Antetokounmpo, soit pour forcer les arbitres à prêter attention au chronomètre.

« Je compte aussi, et j’arrive à sept. J’aimerais juste que la foule apprenne à compter plus lentement ! », en sourit Doc Rivers en amont de ce Game 2, où son équipe, limitée à 98 points samedi, va tenter de retrouver de l’élan offensif.

Ce n’est pas la première fois qu’un public adverse vise le Grec, désormais bien connu pour prendre son temps avant d’envoyer ses lancers. « Parfois, je ne vais pas mentir, je suis tellement fatigué que je prends quelques secondes de plus pour me reposer car je viens juste de remonter tout le terrain, de créer pour mes coéquipiers, de prendre le rebond, d’essayer de contrer et d’aller au cercle. Au final, si on me siffle une violation des 10 secondes, je le respecte », livrait l’intéressé en 2022.

« Un Mississippi, deux Mississippi… »

Le public, lui, n’hésite pas à accélérer son décompte dans l’espoir de provoquer une réaction. « C’est comme : Un Mississippi, deux Mississippi, trois Mississippi… Je regarde toujours les arbitres. C’est tellement drôle, parce que je fais attention à eux et quand l’arbitre est à 1, le public est à 3. Quand l’arbitre est à 2, le public est à 5. Donc je rigolais en voyant ça », rapporte son coach.

Difficile de savoir à quel point ces chants ont eu un impact, mais Giannis s’est contenté d’un mauvais 8/15 ce soir-là (53%). C’est moins que sa moyenne sur la saison à moins de 62%. Son pire exercice en carrière. « Je ne sais pas. Honnêtement, je n’ai jamais eu à tirer dans des conditions aussi extrêmes. Ils applaudissaient quand j’allais sur la ligne ; ils savaient que j’allais rater, donc ils étaient contents ! », ironise le coach qui shootait tout de même à 78% en carrière.

L’ancien All-Star NBA termine, plus sérieusement : « Mais je ne sais pas… Giannis a une concentration incroyable, parce que ça peut être vraiment perturbant. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.