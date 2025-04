Kawhi Leonard, l’amour du basket comme moteur perpétuel

Les playoffs se rapprochent et les fans de plusieurs équipes peuvent nourrir des espoirs pour diverses raisons et notamment la présence d’une superstar, d’un grand joueur.

Les supporters des Nuggets savent qu’ils ont Nikola Jokic, ceux des Warriors peuvent se reposer sur Stephen Curry, quand les fans de Milwaukee se disent qu’un Giannis Antetokounmpo peut faire des grosses différences. Il faut ajouter ceux des Clippers, qui ont le sourire quand ils pensent à Kawhi Leonard.

L’ailier de Los Angeles a manqué le début de saison – les 34 premiers matches exactement – et inquiété encore une fois sur son état de santé. Au fil des semaines, il a rassuré et démontré qu’il avait toujours faim, toujours envie de jouer à très haut niveau.

« J’aime le basket. J’aime ce sport, j’en ai toujours une passion. J’adore être sur le parquet. C’est ça, tout simplement, qui m’a poussé à revenir », explique le MVP des Finals 2014 et 2019. « Tout le monde a des hauts et des bas. Il faut en passer par ça durant la vie et il faut continuer. »

Pouvoir disputer 37 matches, dont les plus importants en fin de saison régulière, a suffi au bonheur de l’ancien des Spurs. « Je suis heureux d’être arrivé jusqu’en playoffs », glisse Kawhi Leonard, qui dit vouloir jouer à son « meilleur niveau » et « s’amuser » sur les parquets.

Enfin des playoffs sans blessures ?

Ce qui est le cas. Si on regarde ses performances depuis le All-Star Game, les premières semaines de l’année ayant été celles de la montée en puissance, il a retrouvé son niveau d’antan en compilant 25 points (52% de réussite au shoot et 43% à 3-pts), 7 rebonds et 2 interceptions de moyenne après la coupure. Et son corps a tenu, lui permettant même de jouer un back-to-back.

« Je sais que c’est quelqu’un de très pondéré, qui comprend qu’il ne contrôle pas tout et il garde la main sur ce qu’il peut contrôler », indique Norman Powell, qui connaît « The Klaw » depuis leur aventure commune et victorieuse à Toronto, en 2019. « C’est sa meilleure qualité. C’est un grand joueur, mais il est dur mentalement face à ce qu’il a traversé dans la vie et sur les terrains. Cela n’a pas tué son amour, son plaisir du basket. »

Avec un tel Kawhi Leonard, et si aucune blessure ne vient le gêner en playoffs comme en 2023 et 2024, les Clippers peuvent rêver. Il vient de le prouver en marquant 33 points à Golden State lors du dernier match de la saison régulière, pour valider la place en playoffs.

« Cela en dit beaucoup sur lui, sur son dévouement pour le basket », rappelle Tyronn Lue. « C’est un gros bosseur et il faut souligner le travail du staff médical. Ils l’ont poussé à faire beaucoup de choses, sans prendre de raccourcis et à cocher toutes les cases avant de revenir. Et il se sent bien. J’en suis heureux. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 ☆ SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 ☆ SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 ☆ TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 ☆ LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 ☆ LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 ☆ LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 32 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.