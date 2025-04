Kawhi Leonard passe avec succès l’examen de son premier « back-to-back »

Il a dû patienter cinq bonnes minutes de jeu avant d’inscrire son premier panier. Le temps de fixer et distribuer de bons ballons vers Ivica Zubac et James Harden, mais aussi de rater des « tip-in » au cercle. Puis la machine Kawhi Leonard s’est mise en route.

Un premier « hook » main gauche, puis un second de la main opposée, un dunk en contre-attaque… Son activité à proximité du cercle va participer à l’envolée au score de son équipe face aux Mavs, que les Clippers affrontaient un 2e soir de suite.

L’ailier All-Star va poursuivre sa belle soirée en faisant parler sa puissance dos au panier pour finir en « turnaround » ou en volant des ballons pour amener les points faciles en contre-attaque. À l’arrivée, une performance à 29 points (12/19 aux tirs dont 3/5 de loin), 6 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en seulement 25 minutes.

Dans la précédente victoire de la veille, il avait déjà inscrit 20 points en 23 minutes. Car oui, Kawhi Leonard vient de disputer un « back-to-back » complet. Un petit événement pour ce grand blessé qui n’avait pas pu enchaîner ainsi depuis… mars 2024, à la fin de la saison dernière donc.

Le moment est venu

« C’est une question de rester en bonne santé et de passer à travers la saison. C’était le bon moment d’en jouer un et on a été capable d’obtenir la victoire », réagit-il après la rencontre. « Il a essayé de les jouer, mais on voulait s’assurer de faire les choses correctement et intelligemment. Donc, le moment est venu », complète Tyronn Lue.

Son joueur, qui dit bien se sentir physiquement, était demandeur pour jouer deux rencontres en 24 heures. « On voulait juste s’assurer que tout était en ordre. Le médecin voulait s’assurer qu’il avait coché toutes les cases et qu’on le mettait dans la meilleure position possible. On ne voulait prendre aucun risque. Kawhi essaie de jouer en back-to-back depuis un moment, mais notre équipe médicale a été vraiment prudente », développe le coach.

Et cette prudence est toujours de mise quand on sait que le genou de son joueur avait de nouveau grincé l’an dernier, quelques jours après ce dernier « back-to-back » disputé. Il avait ainsi raté la fin de saison, et n’avait pu participé que très partiellement au premier tour des playoffs face aux Mavs.

Ici, la bonne nouvelle est que les Clippers ne rejouent que mardi, avec la réception des Spurs. Son ailier a donc quelques jours devant lui pour récupérer. « Je pense que ces deux jours ont pu y être pour quelque chose. Je n’en suis pas sûr. Mais je sais qu’il se sent bien », positive Lue pour finir.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 ☆ SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 ☆ SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 ☆ TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 ☆ LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 ☆ LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 ☆ LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 34 31 49.6 40.5 80.6 0.9 4.8 5.8 3.0 1.5 1.5 1.9 0.5 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.