Kawhi Leonard et les Clippers encore trop forts pour les Mavs !

Comme la veille pour leur premier duel, ce sont les Clippers qui entament le mieux la rencontre. Kawhi Leonard est partout, en attaque comme en défense. Il porte son équipe qui passe un 14-2 pour faire l’écart. En face, Anthony Davis est bien seul pour répondre (33-21). La tendance se confirme en deuxième quart-temps, avec un Kawhi Leonard toujours aussi bon et une distance entre les deux équipes qui ne bouge pas (61-52).

Au retour des vestiaires, pendant quelques minutes, la défense des Clippers commence à faire son travail. Les joueurs de Tyronn Lue volent beaucoup de ballons et après un 11-2, les Mavericks sont dans les cordes. James Harden (29 points et 14 passes) fait ce qu’il veut dans la défense texane et le match est plié ou presque avant le dernier acte (105-82).

Les douze ultimes minutes n’ont guère d’intérêt, sauf pour Nicolas Batum qui envoie deux paniers primés. Dans la foulée, les deux techniciens ouvrent leur banc et les Clippers l’emportent 135-104 pour confirmer leur succès de vendredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Premier back-to-back pour Kawhi Leonard. Pour la première fois de la saison, l’ailier a joué deux matches en deux jours et les Clippers peuvent être rassurés. Déjà bon vendredi soir, il a été excellent ce samedi avec 29 points à 12/19 au shoot, 6 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en seulement 25 minutes. Dès qu’il a été sur le parquet, le MVP des Finals 2014 et 2019 a dominé les débats.

– Cinquième victoire de suite pour les Clippers. Les Mavericks n’ont pas les jambes pour suivre le rythme de Los Angeles, qui a activé le mode playoffs. C’est une cinquième victoire de suite pour les Californiens, qui ne permet pas de piquer la place de Minnesota dans le Top 6 car les Wolves ont également gagné, face aux Sixers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.