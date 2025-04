Preview Play-in | Atlanta Hawks (8) — Miami Heat (10)

Comme en 2023, les Hawks et le Heat se retrouvent dans le cadre du play-in. La différence, c’est qu’ils ne se battront pas pour la 7e place cette année, mais bien pour la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs, qui donnera le droit au vainqueur de se mesurer aux Cavaliers. Tout simplement la meilleure équipe de la conférence Est…

Emprunter ce chemin ne risque toutefois pas d’effrayer l’une des deux franchises. En 2022, Atlanta avait arraché la 8e place lors de cette « finale » du play-in, quand Miami en faisait autant en 2023 puis 2024. En 2023, les Floridiens étaient même parvenus à atteindre les Finals après s’être extirpés de ce tournoi sous haute pression (et tension) !

Sauf que de l’eau a coulé sous les ponts depuis et ce sont deux équipes « new look » qui s’apprêtent à jouer leur saison sur un seul match. Malheur au vaincu, alors que les dynamiques sont inverses : les Hawks ont pris l’eau à Orlando mardi soir, quand le Heat s’est montré impérial à Chicago mercredi soir. Et si c’était finalement en 2025, soit quatre ans après l’instauration d’un play-in à quatre équipes, qu’une tête de série #10 accédait aux playoffs pour la toute première fois ?

PRÉSENTATION DES HAWKS

Titulaires : T. Young, D. Daniels, Z. Risacher, M. Gueye, O. Okongwu

Remplaçants : C. LeVert, G. Niang, T. Mann, V. Krejci, K. Wallace…

Absents : C. Capela, Jal. Johnson

Coach : Q. Snyder

Le point fort

– Le rythme. Avec Trae Young à la baguette, les Hawks aiment courir et shooter, mais aussi se partager la balle. Près de 70% de leurs paniers sont ainsi inscrits après une passe décisive. Avec 118.2 points de moyenne par match, les coéquipiers de Zaccharie Risacher possèdent la deuxième attaque la plus prolifique de la conférence Est et, s’ils peuvent mettre du rythme, ils sont capables de faire chuter n’importe qui. Le Magic les en avait empêchés, mais on verra si le Heat, qui préfère que tout se joue sur demi-terrain, saura en faire autant.

Le point faible

– La dureté physique. Courir et voler des ballons, pour ne pas devoir combattre… C’est un peu le slogan de ces Hawks, surtout depuis la blessure de Jalen Johnson. Dyson Daniels et Zaccharie Risacher offrent de la polyvalence sur les extérieurs, mais cela manque encore de muscles pour compenser les limites de Trae Young. Dès que le jeu se ralentit et se transforme en bataille de tranchées, ça devient plutôt compliqué pour les Hawks, un poil laxistes. Mauvaise nouvelle : le Heat adore ce registre et pourrait reproduire ce qu’ont réussi les joueurs du Magic…

PRÉSENTATION DU HEAT

Titulaires : T. Herro, A. Burks, A. Wiggins, B. Adebayo, K. Ware

Remplaçants : Da. Mitchell, D. Robinson, T. Rozier, J. Jaquez Jr, K. Anderson, K. Love, H. Highsmith, P. Larsson…

Absents : D. Smith, N. Jovic

Coach : E. Spoelstra

Le point fort

– La force du nombre. Derrière son duo majeur, Tyler Herro – Bam Adebayo, Erik Spoelstra a la chance de pouvoir s’appuyer sur une grosse profondeur de banc, où plusieurs joueurs de la rotation sont capables de performer quand le coach fait appel à eux en fonction de l’adversité. Et, ce, même quand ils ont enchaîné plusieurs « DNP », comme ça a été le cas en cours de campagne. Il faut dire que cette équipe possède des vétérans qui ont eu l’habitude de surmonter les obstacles par le passé. Comme à Chicago, cette expérience pourrait s’avérer utile contre des Hawks qui n’en possèdent pas non plus autant qu’eux.

Le point faible

– La régularité. À 20 reprises cette saison, le Heat a perdu un match au cours duquel il a pourtant compté au moins 10 points d’avance. Aucune équipe n’a fait pire et c’est la preuve que les hommes de Erik Spoelstra ont du mal à gérer des avantages, même confortables. La défense montre certes de belles choses, mais l’attaque reste un problème pour ce groupe, capable de connaître de gros trous d’air par séquences, malgré du talent à revendre dans le secteur. Sans doute la conséquence de l’absence d’un meneur de jeu naturel pour « driver » tout ça. Contre Chicago, tout s’est déroulé à merveille, mais le yo-yo est une habitude en Floride…

LA CLÉ DU MATCH

– Le contrôle du tempo. La dimension physique aura son importance dans ce match, puisque les Hawks n’aiment pas se faire rentrer dedans et que le Heat aurait tout intérêt à appuyer dans ce secteur, mais c’est bien l’opposition de styles, et de « pace », qui va être scrutée de près. Comme contre les Bulls, le Heat (27e avec 96.5) retrouve une équipe qui joue beaucoup plus de possessions, car les Hawks sont tout simplement dans le Top 3 cette saison (103.4). Atlanta n’était pas parvenu à imposer son rythme contre Orlando, quand Miami a réussi à ralentir la cadence contre Chicago. L’objectif sera donc de forcer l’autre à jouer contre nature…

SAISON RÉGULIÈRE

Égalité 2-2

28 décembre : Atlanta – Miami (120-110)

24 février : Atlanta – Miami (98-86)

26 février : Miami – Atlanta (131-109)

27 mars : Miami – Atlanta (122-112)

VERDICT

Miami. À nos yeux, ce Heat contre lequel il est préférable de ne jamais miser en play-in ou en playoffs va entrer dans l’histoire et devenir la première tête de série #10 à atteindre le premier tour. Tout simplement car, on l’a vu face aux Bulls, son expérience à ce niveau de la compétition est trop importante et visible contre de jeunes équipes encore trop friables psychologiquement. Presque au complet, le groupe d’Erik Spoelstra a les armes pour jouer et s’adapter à n’importe quel adversaire, même en territoire hostile. L’assise défensive des Floridiens, couplée à sa faculté à imposer son tempo et jouer dur, nous semble de trop pour les Hawks.

HORAIRE

À 01h00, dans la nuit de vendredi à samedi.