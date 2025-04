Netflix va sortir un documentaire sur l’affaire Gilbert Arenas et les armes à feu à Washington

Quatre ans après « UNTOLD : Malice at the Palace » et trois ans après « UNTOLD : Operation Flagrant Foul », Netflix s’attaque à un nouveau fait divers qui a secoué la NBA dans les années 2000, et qui s’est dévoilé dans une première bande-annonce.

Parfaitement intitulé « UNTOLD : Shooting Guards » et disponible le 6 mai, ce documentaire reviendra sur la fameuse mais triste affaire des armes à feu dans le vestiaire des Wizards. Un incident qui avait impliqué Gilbert Arenas et Javaris Crittenton un soir de décembre 2009…

Les deux coéquipiers s’étaient mutuellement menacés d’une arme à feu, sous les yeux de leurs coéquipiers et ils avaient fini par être suspendus par David Stern, le commissioner de l’époque.

Quinze ans plus tard, les deux protagonistes sont évidemment au coeur de ce documentaire, avec l’intervention de Nick Young également, qui était alors joueur de Washington.

L’occasion d’évoquer aussi les conséquences de cet épisode sur les carrières et les vies de Gilbert Arenas et Javaris Crittenton puisque, tandis que le premier nommé ne retrouvera jamais son niveau après sa suspension, disparaissant de la NBA en 2012, le second fera encore pire derrière, avec une inculpation pour le meurtre d’une femme en 2011 et une condamnation à 23 ans de prison (finalement réduite à 10).