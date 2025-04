Devin Booker, la seule certitude chez les Suns ?

Pas All-Star, plus maladroit et moins prolifique que ces dernières saisons, Devin Booker a vécu une saison compliquée. Mais plus que ses simples performances, qui restent bonnes, c’est surtout la déception collective qui domine. Phoenix n’a rien montré en dehors des premiers jours de la saison régulière, avant une « lente agonie » terminée enfin dimanche soir…

« J’ai adoré joué avec ces deux-là », assure pourtant l’arrière en parlant de Bradley Beal et Kevin Durant, alors qu’on sait que l’effectif va changer cet été. « Les moments où on a joué ensemble n’étaient pas comme prévu, mais il faut parfois du temps, de l’expérience pour que de bonnes choses arrivent. »

Ce « Big Three » qui n’en avait que le nom va sans doute exploser durant l’intersaison, alors que pour Devin Booker, une prolongation de contrat de 149 millions de dollars pourrait arriver sur la table d’après Bobby Marks, le spécialiste des questions de « salary cap » chez ESPN. Pour rappel, il avait prolongé son contrat de quatre ans en 2022, et cet exercice 2024/25 est le premier de cette prolongation.

« Je ne pensais pas me retrouver dans cette situation. Ça montre à quel point la ligue est difficile »

Ainsi, si le contrat arrive et que le joueur le signe, les Suns et le All-Star seront liés jusqu’en 2030.

Après une saison aussi éprouvante et décevante, et alors que l’avenir de ce groupe est incertain, va-t-il encore prolonger son contrat cet été ?

« Je n’y ai même pas pensé, franchement », répond-il, étant néanmoins favorable à l’idée de signer. « C’est une bonne situation, d’être dans une logique de longévité. Chaque année que vous pouvez obtenir en plus, c’est toujours un plaisir. On ne sait jamais quand les choses vont s’arrêter. Je suis en NBA depuis assez longtemps pour avoir vu mes héros, mes idoles doucement quitter la ligue, et j’ai vu à quel point ils ont souffert de ça. Je ne veux pas penser au jour où je vais devoir le faire. C’est bien d’être prêt pour une prolongation. »

Sa volonté de prolonger confirme également sa volonté de rester dans l’Arizona. Après une décennie là-bas, il n’arrive pas à s’imaginer ailleurs ? « Pas du tout », dit-il. « Je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises et je suis sûr que les gens en ont marre de mes histoires à Phoenix. Je suis profondément enraciné dans cette communauté, j’en suis fier. On a construit les choses à partir de rien. »

Après les Finals 2021, qui furent un sommet, et pour la première fois depuis 2020, les Suns sont de nouveau en vacances après les 82 matches. Tout est à refaire pour Devin Booker et sa bande. « Je ne pensais pas me retrouver dans cette situation. Ça montre à quel point la ligue est difficile. Dès qu’on sera de retour au niveau du titre, je pourrai faire comprendre aux gens que les choses peuvent changer très rapidement », conclut-il.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 ☆ PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 ☆ PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 ☆ PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 ☆ PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHX 75 37 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.