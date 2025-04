Playoffs 2025 | Quels sont les 16 scénarios possibles à l’Ouest ?

À l’Est, tout est déjà fixé avant la dernière soirée de la saison régulière. On sait ainsi que les Cavaliers finiront à la première place, devant les Celtics, les Knicks, les Pacers, les Bucks et les Pistons.

Indiana et Milwaukee vont donc s’affronter au premier tour, tout comme New York et Detroit. Boston défiera de son côté le vainqueur du match de play-in entre Orlando et Atlanta, tandis que le perdant de cette rencontre rencontrera le vainqueur de celle entre Chicago et Miami, le gagnant allant ensuite pouvoir défier Cleveland.

À l’Ouest, le Thunder finira premier, devant les Rockets et les Lakers. Par contre, derrière, tout est encore jouable entre la 4e et la 8e place, entre les Nuggets, les Clippers, les Warriors, les Wolves et les Grizzlies.

Une rencontre Warriors – Clippers à couteaux tirés

Pour ce peloton, il y a 16 scénarios possibles avec une équipe de Minnesota qui peut finir 4, 5e, 6e, 7e ou 8e…

En l’emportant face à une équipe de Houston qui n’a plus rien à jouer, les Nuggets s’assureront de la 4e place. Pour Golden State, il faut l’emporter face aux Clippers pour valider la 6e place… ou espérer une défaite des Wolves face au Jazz. Sauf qu’en battant Utah, Rudy Gobert et sa troupe sont de leur côté assurés de finir dans le Top 6 !

Ils peuvent même finir avec l’avantage du terrain en cas de succès des Rockets et des Warriors la nuit prochaine.

Les Grizzlies peuvent de leur côté toujours terminer à la 7e place, et donc recevoir lors du « play-in » mais, pour cela, il leur faut l’emporter face à Dallas, tout en espérant une défaite de Minnesota face à Utah.

À noter que pour le deuxième « play-in », les Kings ont la main face aux Mavericks. En cas de victoire à domicile face aux Suns, ils garderont l’avantage de disputer la rencontre face à Dallas à domicile. En cas de défaite, et de victoire de Dallas face aux Grizzlies, ce sont par contre Anthony Davis et ses camarades qui recevront.

LES MATCHS À SUIVRE À 21h30

Houston – Denver, Memphis – Dallas, Minnesota – Utah, Golden State – LA Clippers et Sacramento – Phoenix