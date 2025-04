Premier match sans Mike Malone pour Jamal Murray

Cela faisait six matches et plus de deux semaines que Jamal Murray n’avait plus joué. Le Canadien a effectué son retour au meilleur des moments, dans le dernier week-end de la saison régulière, une semaine avant les playoffs, contre les Grizzlies. En 32 minutes, il a inscrit 15 points, distribué 7 passes et pris 5 rebonds.

« Il était épuisé. Jamal Murray est très intéressant : plus c’est dur, plus il est fatigué, meilleur il est. On le sait tous », remarque David Adelman face à la prestation de son joueur, qui a été présent dans le moment fort de Denver à la fin. « J’ai essayé de retrouver le rythme », explique le meneur de jeu. « J’ai raté six matches, c’est suffisant pour se sortir un peu de son rythme. »

Ce retour est une bonne nouvelle pour Denver et une expérience pour le Canadien. Son dernier match, le 26 mars contre les Bucks, il était encore dirigé par Mike Malone. Depuis, le technicien a été licencié et remplacé par David Adelman.

« Si ça ne provoque pas un petit truc, c’est que quelque chose cloche chez moi », admet Jamal Murray face à cette surprise, avant de rendre hommage à l’entraîneur avec lequel il a gagné le titre en 2023. « Il a toujours assuré mes arrières, de mon arrivée jusqu’à maintenant. Il m’a toujours soutenu. Sans lui, on n’aurait pas été à ce niveau. Il détestait perdre, il donnait toujours le ton. Donc c’est dommage de le voir partir ainsi, surtout à ce moment-là. Mais on va garder contact. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 65 36 47.6 39.6 88.7 0.7 3.2 3.8 6.0 1.9 1.4 2.0 0.5 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.