Les Knicks dans le dur au pire moment

En s’inclinant face aux Cavaliers, les Knicks ont confirmé qu’ils étaient incapables cette saison de battre les trois meilleures équipes de la ligue : Oklahoma City, Cleveland et Boston. Mais même une victoire n’aurait pas fait oublier cette tendance. Ce qui est le plus gênant pour New York, c’est que ce revers est le troisième de suite.

Une semaine avant les playoffs, avant le premier tour contre les Pistons, ce n’est clairement pas le meilleur moment pour être dans le dur. « On doit corriger ça et le faire très vite », annonce Tom Thibodeau. « On doit tout corriger. On doit être performant des deux côtés du terrain pendant 48 minutes. »

Si le coach insiste sur les 48 minutes, c’est parce que les Knicks ont été devant au score face aux Celtics, aux Pistons et aux Cavaliers. Ils ont même eu jusqu’à 23 points d’avance contre les leaders de la conférence Est, avant de perdre.

« Même sans être à notre meilleur niveau, on est capable de gagner ces matches. Mais on est loin de notre meilleur basket », estime Josh Hart. « On parlera de Detroit quand les 82 matches auront été joués », précise Jalen Brunson.

Le dernier match de la saison régulière, face aux Nets dimanche, qui n’a aucun intérêt sur le plan sportif, en aura finalement pour les Knicks. Déjà pour éviter la pire série de défaites de la saison, ensuite pour ne pas arriver au premier tour face aux Pistons avec une mauvaise dynamique dans le dos.

« On a besoin d’être dans le rythme pour les playoffs et d’urgence », prévient Tom Thibodeau, qui n’a rien dit de ses intentions concernant ses titulaires – joueront-ils ou non ? – pour cette ultime rencontre.