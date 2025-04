Le MVP de la nuit | Anthony Edwards, le loup affamé

Les Wolves avait à cœur de se racheter après avoir laissé filer la victoire à Milwaukee dans le quatrième quart-temps mardi. Dans un match très important pour espérer éviter le « play-in », Anthony Edwards a décidé de prendre les choses en main. Et « Ant-Man » est rarement du genre à se cacher dans les grands rendez-vous. Sur le parquet des Grizzlies, l’arrière a été éblouissant offensivement avec une de ses meilleures performances de la saison (44 points) et une efficacité redoutable à 13/19 au tir, dont 7/11 de loin.

Toute la soirée n’a pourtant pas été parfaite, ni pour Anthony Edwards, ni pour Minnesota, auteur d’une première mi-temps sans envie en défense avec 72 points encaissés au repos. Desmond Bane, son adversaire direct, en a notamment profité pour inscrire 24 points à 9/11 dont un 6/6 de loin, bien aidé par des positions laissées trop ouvertes.

« On s’est fait souffler dans les bronches à la mi-temps, moi en particulier, à cause de notre manque d’efforts en défense » a admis Anthony Edwards aux médias après le match. « On a insisté ensuite de ce côté-là du terrain. J’ai fait des erreurs par rapport à notre plan de jeu. Des erreurs mentales que je ne devrais plus faire avec cinq ans d’expérience dans cette ligue. Donc je dois m’améliorer. »

« Quand je me sens comme ça, ce n’est pas beau à voir pour qui que ce soit »

Il aurait été dommage pour la star des Wolves de gâcher une telle prestation en attaque. En totale confiance, sans forcer, Anthony Edwards était sur une autre planète. « Mike Conley savait ce qui allait arriver » s’est-il amusé dans le vestiaire, conscient de l’enjeu. « Allez-lui demander. J’avais dit à Mike que j’allais leur botter le train ce soir. Comme Coach Finch l’a dit, j’avais ce sentiment-là. Chacun des 82 matchs que l’on joue est un gros match. Mais ce soir, c’était un match que l’on devait absolument gagner. J’avais ce sentiment, et quand je me sens comme ça, ce n’est pas beau à voir pour qui que ce soit. »

Anthony Edwards était déjà sur de très grosses bases en première période avec 26 unités. Mais il a encore passé la vitesse supérieure dans le troisième quart-temps idyllique de Minnesota. Agression du cercle, claquette en très haute altitude, tirs de loin en step-back ou après un spin move…

Le champion olympique avec Team USA a livré une véritable démonstration de son talent pour atteindre les 44 points avant même le début du quatrième quart.

« Il est Anthony Edwards, il est unique en son genre » a résumé Julius Randle, lui aussi très bon jeudi avec 31 points dont 14 dans ce même troisième acte. « Ce qu’il fait sur le parquet est unique. Plus j’apprends à le connaître au fil de la saison à jouer avec lui, plus j’apprends ses habitudes. J’essaie de lui faciliter le jeu, et cela peut se faire de plein de manières différentes. Quand le jeu devient plus facile pour lui, ses tirs rentrent, il arrive à trouver des paniers faciles comme il l’a fait ce soir. Et c’est vraiment spécial. »

Inspiré par Michael Jordan

« Mon entraîneur Chris Hines m’a dit ne penser à rien ce soir, alors c’est ce que j’ai essayé de faire » a expliqué le héros du soir au micro de TNT quant à son adresse. « Je sais que les gens vont adorer ça, il m’envoie tous les jours des vidéos de Michael Jordan sur comment faire le vide. MJ a dit quelque chose comme ‘pourquoi est-ce que je me ferais du souci pour un tir raté si je ne l’ai même pas encore pris ?’ »

« Pas inquiet » selon ses propres mots, même quand les Grizzlies ont tenté un rapproché dans le final et aurait pu rappeler de récents mauvais souvenirs, Anthony Edwards a porté les siens jusqu’à un succès nécessaire pour revenir sur Memphis au classement et à hauteur du Top 6 de l’Ouest. « On sait ce dont Anthony est capable, nous en avons davantage besoin et il le sait » a insisté Mike Conley.

Avec deux matchs restants a priori très abordables (face aux Nets et au Jazz), Minnesota doit faire le plein pour sortir du play-in. « Ce n’est pas le moment d’être timide, c’est le moment pour lequel je travaille et que j’attends toute la saison » a clamé Anthony Edwards. « Donc je ne devrais pas avoir peur maintenant. »