Zaccharie Risacher n’était pas obsédé par la barre des 40 points

Allen Iverson, LeBron James et Anthony Edwards. C’est le club fermé des numéros 1 de la Draft ayant signé une rencontre à 35 points et plus avec au moins 5 paniers à 3-points lors de leur saison rookie. Cette nuit, Zaccharie Risacher les a rejoints avec son meilleur match de la saison : 38 points à 15 sur 20 aux tirs, dont 6 sur 11 de loin. Face aux Nets, le Français a placé sa formation sur les bons rails avec 23 points avant la pause.

« Eh bien, je me sentais bien. Je jouais avec fluidité, tranquillement » a-t-il expliqué après la rencontre. « J’essaie de laisser le jeu venir à moi, de jouer librement. Et ouais, j’ai de supers coéquipiers. On aime jouer ensemble et je pense que dans cette philosophie, je peux vraiment bien m’exprimer ».

À un moment du premier quart-temps, le rookie des Hawks avais carrément plus de points que tous les titulaires des Nets réunis ! Mais l’ailier français insiste pour citer ses coéquipiers comme moteurs de sa réussite actuelle.

« Je ne pourrais pas marquer 38 points sans mes coéquipiers. Ce sont eux qui me donnent le ballon, qui m’aident à m’adapter à cette nouvelle culture, ce nouveau contexte. Si j’ai pu me démarquer, c’est aussi grâce à tout le monde dans la franchise. C’est important de le dire. Je suis super heureux pour moi, bien sûr, mais derrière cette performance individuelle, il y a beaucoup de gens. »

Un joli cadeau d’anniversaire

Après ses 36 points face aux Bucks, Zaccharie Risacher confirme qu’il peut être un vrai scoreur, et chez les Hawks, on a essayé de lui faire passer la barre des 40 points.

« Tout le monde a essayé… » confirme-t-il. « Le premier, c’était Caris, je crois, au troisième quart-temps. Il m’a dit : ‘Il faut qu’on t’amène à 40’. J’ai regardé le tableau, je me suis dit ‘Carrément’. C’était proche. Mais bon, c’est quand même mon record personnel, et en plus, on a gagné, donc c’était une super soirée. Je suis sûr que j’atteindrai les 40 un jour. Pas de précipitation, je veux juste continuer à jouer librement, à faire mon jeu. »

Une chose est sûre, ce nouveau record personnel a pris la forme d’un cadeau d’anniversaire, 48 heures après avoir fêté ses 20 ans.

« J’ai passé mon anniversaire dans l’avion. On jouait à Orlando, on a perdu, donc c’était une soirée compliquée. Ensuite on a pris l’avion pour New York, et donc on n’a rien fait de spécial » raconte-t-il. « Mais je suis habitué, ça fait quatre ans que je suis souvent en déplacement pour mon anniversaire, loin de ma famille. J’essaie juste de profiter du voyage, de profiter du basket. Je suis reconnaissant pour cette vie. C’est un vrai privilège ».