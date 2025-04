L’Euroleague voit la ligue européenne de la NBA comme « une menace »

Plutôt discrète depuis les annonces de la NBA quant à son arrivée en Europe, l’Euroleague a réagi mardi par voie officielle. Dans un communiqué, le comité directeur de la compétition européenne s’en prend au projet d’Adam Silver, et le qualifie de « menace aux longues traditions du basket » sur le Vieux Continent.

Le discours se fait plus offensif que les premières communications depuis l’officialisation de cette « NBA Europe » à la fin du mois dernier. Paulius Motiejunas, le patron de l’Euroleague, avait notamment expliqué dans L’Equipe que ce projet n’était pas « une déclaration de guerre » et voir « très positivement le fait que la NBA veuille explorer encore plus ce marché avec l’aide de la FIBA ».

L’Euroleague appuie ainsi sa volonté de participer à d’éventuelles discussions avec « toutes les parties qui seraient sincèrement intéressés pour contribuer à la croissance continue du basket européen ».

« Néanmoins, le conseil reste résolu à s’opposer à toute initiative qui sape les valeurs fondamentales, le patrimoine et la base de fans du sport européen et risque de laisser des fans fidèles de côté » ajoute l’Euroleague.

La compétition phare de clubs en Europe, qui fête ses 25 ans sous cette forme, assure être tenue au courant à des discussions stratégiques concernant « la future structure des compétitions et les opportunités commerciales émergentes » sur le continent. Mais elle sait aussi que la venue de la NBA en Europe, surtout dans les termes évoqués par Adam Silver, rentrerait en concurrence directe. Plusieurs clubs historiques sont dans le viseur de la ligue nord-américaine pour faire partie de cette première mouture, qui pourrait débuter dès 2027.