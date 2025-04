Kel’el Ware a tenu le choc sans Bam Adebayo

« Si je voulais être pointilleux… Il a fini avec combien de contres ? », demande Erik Spoelstra aux journalistes. Réponse : un seul, quand le coach du Heat vient de dire avoir imaginé Kel’el Ware finir… avec 9 tirs contrés. « Oh, ouais, 8 contres de plus que ce match ! Il aurait eu cette opportunité », poursuit le technicien, provoquant le rire de la salle de presse.

Le coach floridien ne semble pas trop en vouloir à son pivot au regard de la prestation d’ensemble. Face aux Sixers, alors que Miami devait faire sans son homme fort dans la raquette, Bam Adebayo (spasmes au dos), le rookie a répondu présent en flirtant avec le double double-double : 19 points (8/16 aux tirs) et 17 rebonds.

« Il m’a dit : ‘J’aurais pu prendre plus de 20 rebonds’ dans ce match’. Je lui ai dit que ça aurait été bien. 19 points, 19 rebonds, 9 contres : il a eu une opportunité. Je lui ai dit qu’il aurait pu finir avec quelques contres en plus », avait exigé son coach.

« Je suis un rebondeur, je suis fier de ça. J’essaie de tous les attraper. Certains m’ont échappé. Mais oui, c’était possible pour moi d’en capter 20, si ce n’est plus », complète le joueur de 20 ans, qui s’est tout de même offert un record en carrière aux rebonds.

Le pivot, 4e meilleur rebondeur parmi les rookies, n’est pas resté en l’air que pour récupérer les ballons. Auteur d’une claquette dunk dans le dernier quart-temps, il a également été très agressif dans l’attaque du cercle. À l’instar de sa tentative devant Adem Bona en transition en seconde période.

Une attaque plus polyvalente

« Quand j’ai essayé de le faire la première fois, je me suis dit ‘Ok, je peux (y aller)‘. Une fois que le défenseur te voit prêt à sauter comme ça, il va soit s’écarter, soit faire faute », constate l’intérieur qui savait qu’il devait montrer ce niveau d’agression : « Sans Bam, on va avoir besoin de quelqu’un qui soit à la hauteur, plus de points, quelqu’un doit prendre les tirs. »

D’autant qu’Andrew Wiggins était également sur la touche, Tyler Herro ou encore Duncan Robinson et lui devaient donc assumer davantage offensivement.

« On peut lui faire confiance pour être compétitif et essayer de faire le bon choix. Il dévore les rebonds. Il sait se faufiler autour du panier. Il gagne en confiance. Aujourd’hui, je trouve qu’il a fait du très bon boulot pour nous faciliter le jeu, pas seulement dans la pose d’écran, mais quand il a reçu le cuir à des endroits similaires à Bam, il a été capable d’être fiable dans l’exécution. Ça aide notre polyvalence offensive », analyse leur coach.

Auteur de son 14e double-double de la saison, tous réalisés dans l’année civile 2025, Kel’el Ware continue ainsi de montrer des choses prometteuses pour la suite. « On ne connaît pas sa limite, c’est la raison pour laquelle on est si dur avec lui. Il va clairement devenir très, très bon dans cette ligue. On le pousse à fond tous les jours. On le pousse à fond, peu importe comment il joue », termine Tyler Herro.

Kel'el Ware Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 60 22 55.6 32.4 68.3 1.8 5.5 7.2 0.9 1.8 0.6 0.9 1.1 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.