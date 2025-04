Retour en douceur pour Jalen Brunson

Jalen Brunson n’avait plus joué depuis le 6 mars et sa blessure à la cheville. Pendant un mois, il a donc observé ses coéquipiers faire le travail et finir cette séquence sans lui avec un bilan de 9 victoires pour 6 défaites.

« Je ne vais pas dire que ma blessure a été une bénédiction mais dès qu’un joueur est absent, c’est un effort collectif où chacun élève son niveau. Cela donne une chance à chacun d’être meilleur », se réjouit le All-Star.

Néanmoins, à quelques jours des playoffs, retrouver Jalen Brunson était tout de même une bonne nouvelle pour les Knicks. Le meneur de jeu a disputé 34 minutes face aux Suns, en compilant 15 points et 6 passes.

« Cela aurait pu être mieux, cela aurait pu être pire », résume-t-il face à sa prestation dans la victoire des siens. « Il y a clairement de la place pour progresser. »

Il n’a certes inscrit que trois paniers, mais son dernier, à 110 secondes de la fin, derrière l’arc, a permis de valider le succès des Knicks. Et avec 10 points en seconde période, il a été meilleur après la pause.

« Quand un joueur revient, il a besoin de retrouver ses sensations. Et il y a une ou deux actions où on est un peu testé », analyse d’ailleurs son coach, Tom Thibodeau. « Ensuite, quand on sent que ça va, ça décolle. Et je trouve qu’il a été différent en seconde mi-temps. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ NYK 61 35 49.0 38.4 82.5 0.4 2.6 3.0 7.4 2.2 1.0 2.5 0.1 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.