Programme de la soirée | Deux superbes affiches à l’Ouest

Dans la conférence Ouest, il faut s’attendre à ce que ça bouge de la 3e à la 8e place dans la nuit puisque les Lakers se déplacent à OKC (21h30, beIN Sports 1). A la même heure, sur beIN Sports 8, et c’est dommage, on pourra suivre la finale du Final Four NCAA féminin avec UConn qui défie les championnes en titre de South Carolina.

Toujours à l’Ouest, les Suns jouent peut-être leur dernière carte cette nuit chez les Knicks, tandis que les Nuggets reçoivent Indiana pour mettre fin à une série de trois revers de suite, mais aussi pour profiter d’un éventuel faux pas des Lakers et… des Warriors.

En effet, Golden State reçoit les Rockets, qui viennent de gifler le Thunder, et qui ont besoin de deux victoires pour valider leur 2e place.

Programme complet

19h00 | Charlotte – Chicago

21h30 | OKC – LA Lakers (beIN Sports 1)

21h30 |Brooklyn – Toronto

00h00 | Atlanta – Utah

00h00 | Boston – Washington

00h00 | Cleveland – Sacramento

00h00 | Portland – San Antonio

01h00 | New York – Phoenix

02h00 | Denver – Indiana

02h30 | Golden State – Houston

02h30 | New Orleans – Milwaukee (beIN Sports 4)