Kevin Huerter, la bonne surprise des Bulls

Arrivé aux Bulls dans l’échange de Zach LaVine, Kevin Huerter a bien compris qu’il s’agissait d’une réelle opportunité pour lui de relancer sa carrière. Sur une grosse pente savonneuse depuis deux ans, l’ancien shooteur des Hawks et des Kings entend prouver qu’il n’est pas qu’une gâchette et qu’il peut apporter davantage dans le jeu.

« Je veux me voir comme un joueur complet, sans avoir besoin de dépendre de ça (l’adresse aux tirs) », a déclaré Huerter au Chicago Tribune. « Surtout quand mes tirs ne rentrent pas. J’essaie de faire différentes choses pour aider l’équipe. »

A Chicago, personne ne monopolise la balle

Et ça fonctionne plutôt bien dans le « hourra basket » prôné par Billy Donovan. Titulaire aux côtés de Josh Giddey et Coby White, Huerter apporte environ 13 points et 3 passes par match en 30 minutes. On l’a vu plusieurs fois dunker sur transition, et il participe davantage au jeu. C’est ce qu’il réclamait à Sacramento, et c’est à Chicago qu’il est écouté.

Lors de la conférence de présentation après son transfert, il avait déjà évoqué cette possibilité de se fondre dans le jeu rapide des Bulls. « Je n’ai pas vraiment eu beaucoup d’opportunités… Le rythme et le déroulement du jeu étaient très hachés. Le fait qu’ici on va jouer sur un tempo plus rapide, que le ballon va circuler d’un côté à l’autre, que personne ne va vraiment monopoliser la balle et qu’on ne va pas répéter sans cesse les mêmes systèmes — ça me donne l’impression que je vais mieux m’intégrer dans ce style. »

Il n’a jamais autant dunké !

Il avait vu juste, et un chiffre ne trompe pas : son adresse à 3-points. Tombé à 30% aux Kings, il tourne à 36% aux Bulls, et sur les huit derniers matches, il est même à 39%. Le signe qu’il évolue en confiance, et ses dunks le prouvent aussi. Face aux Raptors, il est allé trois fois au dunk, alors qu’il n’en signait que deux en moyenne par saison depuis le début de sa carrière.

« Je n’ai pas besoin de le faire tout le temps », sourit-il. « J’aime juste le faire assez souvent pour que les gens se souviennent que je peux encore le faire… La première chose que les coachs nous demandent, c’est d’agresser. Ils nous disent que la première phase de notre attaque, c’est de pénétrer dans la défense et de créer quelque chose. C’est l’état d’esprit de tout le monde : tu reçois la balle, tu essaies de foncer vers le panier et de faire une action. Si ce n’est pas possible, tu la fais circuler. »