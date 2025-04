Des quiz pour les jeunes Wolves afin de préparer leurs matchs

Lors de chaque rencontre à domicile, le même rituel se répète au Target Center de Minneapolis. Rob Dillingham, Terrence Shannon Jr, Jaylen Clark, Luka Garza, Josh Minott et d’autres joueurs qui naviguent entre la G-League et la NBA sont invités à une session vidéo bien particulière.

Le staff de Chris Finch organise ainsi des quiz afin de permettre à ces jeunes joueurs de tout savoir sur leur adversaire du soir dans une ambiance ludique.

« Ces jeunes joueurs ne peuvent pas se permettre de rentrer en jeu et de manquer un système, une couverture défensive ou un concept de jeu », explique l’assistant Nate Bubes. « Il faut qu’ils rentrent sur le terrain, qu’ils jouent six ou sept minutes et qu’on voit uniquement leur talent, sans qu’on ne souvienne de leurs erreurs. »

Un moyen ludique de préparer une rencontre

Les questions posées aux jeunes Wolves couvrent tous les secteurs du jeu : est-ce que tel joueur attaque sur la gauche ou sur la droite ? Quel est son mouvement favori quand il joue au poste ? Jusqu’à quelle distance vous devez sortir si tel joueur a le ballon à 3-points ?

Pour des joueurs qui voient peu le terrain et qui passent don déjà beaucoup de temps à l’entraînement, le but est de ne pas que ce travail supplémentaire soit synonyme de punition. D’où le système de quiz mis en place par Nate Bubes, afin que tout le monde soit engagé, en créant une compétition interne amusante.

« Ils nous demandent : ‘Que faisons-nous sur les postes 4 et 5 lors d’un pick-and-roll ?' », détaille Luka Garza. « Si un certain joueur a la balle, de quel côté il attaque ? Si c’est un droitier, on doit le forcer à aller sur sa main gauche. Ce sont des choses que l’on doit savoir. »

Une stratégie payante puisque les joueurs concernés se prêtent au jeu et veulent remporter les quiz, à l’image de Terrence Shannon Jr : « Si je perds, ça m’énerve. Je n’aime pas perdre, peu importe le domaine. »