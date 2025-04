Carmelo Anthony aimerait devenir propriétaire des Wizards

Futur consultant de NBC à partir de la saison prochaine, Carmelo Anthony a visiblement des envies bien plus importantes que de commenter l’actualité de la NBA dans les années à venir. Il vise bien plus haut, en s’imaginant être aux manettes d’une franchise. « Je veux acheter les Wizards. Je serais un grand propriétaire », annonce-t-il dans le podcast « 7PM in Brooklyn ».

Pourquoi serait-il un meilleur propriétaire qu’un autre ? « Je suis un ancien joueur, je les comprends. Je sais ce que c’est que la fatigue, comment on construit une équipe », répond-il. « Mais je sais aussi ce que je ne sais pas. Je connais mes limites. Il faut savoir mettre les gens en bonne position : président, GM. On met ces talents de basket à ces postes et on couvre ça avec un business. »

Rapprocher les fans des joueurs

L’idée de Carmelo Anthony, c’est de créer une « connexion » entre le basket et le business afin de créer « une expérience pour les fans ».

Ce qui manque d’après lui, comme il l’exprime devant Rudy Gay notamment. « Beaucoup de propriétaires ne s’investissent pas dans la création d’une expérience pour les fans. Ils engagent des gens pour leur dire ce qu’il faut faire, mettre un Rudy sur l’écran géant ou faire un show à la mi-temps. Ils font encore ça. »

Ce qui n’est pas suffisant pour « Melo » qui estime que l’expérience doit commencer « dès que les fans arrivent dans le quartier, approchent de la salle ». « Il faut vraiment s’appuyer sur la communauté. Il faut ramener les anciens joueurs, offrir des soirées gratuites aux fans, des repas comme avant », continue le triple médaillé d’or olympique. « Il faut ramener les fans vers les joueurs, qu’ils puissent venir au centre d’entraînement, qu’ils voient l’entraînement. »

Mais pourquoi les Wizards et pas une autre franchise ? Parce qu’en janvier, il se disait, d’après Sportico, que Laurene Powell Jobs (la veuve de Steve Jobs), propriétaire de 20% de Monumental Sports & Entertainment, la holding qui détient les Wizards, cherchait à céder 10% de ses parts. Et comme il a grandi à Baltimore, à une heure de route de la capitale, il pourrait boucler la boucle.

Carmelo Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 DEN 82 37 42.6 32.2 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 2.7 1.2 3.0 0.5 21.0 2004-05 DEN 75 35 43.1 26.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.1 0.9 3.0 0.4 20.8 2005-06 DEN 80 37 48.1 24.3 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.9 1.1 2.7 0.5 26.5 2006-07 DEN 65 38 47.6 26.8 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.1 1.2 3.6 0.4 28.9 2007-08 DEN 77 36 49.2 35.4 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 3.3 0.5 25.7 2008-09 DEN 66 35 44.3 37.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 3.0 0.4 22.8 2009-10 DEN 69 38 45.8 31.6 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.3 1.3 3.0 0.4 28.2 2010-11 * All Teams 77 36 45.5 37.8 83.8 1.5 5.8 7.3 2.9 2.9 0.9 2.7 0.6 25.6 2010-11 * DEN 50 36 45.2 33.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.7 0.9 2.8 0.6 25.2 2010-11 * NYK 27 36 46.1 42.4 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 3.3 0.9 2.4 0.6 26.3 2011-12 NYK 55 34 43.0 33.5 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.8 1.1 2.6 0.4 22.6 2012-13 NYK 67 37 44.9 37.9 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 3.1 0.8 2.6 0.5 28.7 2013-14 NYK 77 39 45.2 40.2 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.9 1.2 2.6 0.7 27.4 2014-15 NYK 40 36 44.4 34.1 79.7 1.8 4.8 6.6 3.1 2.2 1.0 2.2 0.4 24.2 2015-16 NYK 72 35 43.4 33.9 82.9 1.4 6.4 7.7 4.2 2.5 0.9 2.4 0.5 21.9 2016-17 NYK 74 34 43.3 35.9 83.3 0.8 5.1 5.9 2.9 2.7 0.8 2.1 0.5 22.4 2017-18 OKC 78 32 40.4 35.7 76.7 0.9 5.0 5.8 1.3 2.5 0.6 1.3 0.6 16.2 2018-19 HOU 10 29 40.5 32.8 68.2 0.9 4.5 5.4 0.5 3.2 0.4 0.8 0.7 13.4 2019-20 POR 58 33 43.0 38.5 84.5 1.2 5.1 6.3 1.5 3.0 0.8 1.7 0.5 15.4 2020-21 POR 69 25 42.1 40.9 89.0 0.5 2.6 3.1 1.5 2.1 0.7 0.9 0.6 13.4 2021-22 LAL 69 26 44.1 37.5 83.0 0.9 3.3 4.2 1.0 2.4 0.7 0.9 0.8 13.3 Total 1260 35 44.7 35.5 81.4 1.6 4.6 6.2 2.7 2.8 1.0 2.4 0.5 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.