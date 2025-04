Giannis Antetokounmpo attendait une vidéo hommage pour le retour de Mike Budenholzer

Presque deux ans après ses derniers matches sur le banc des Bucks, Mike Budenholzer revenait sur la terre de ses exploits mardi soir, en étant passé chez l’adversaire désormais, avec les Suns depuis le début de cette saison 2024/25. En cinq saisons, le coach a marqué l’histoire de la franchise avec ses 271 succès et son 69% de victoires en saison régulière plus le titre remporté en 2021 face à Phoenix justement.

Revenir dans le Wisconsin n’est donc pas anodin pour le technicien. « Je reste humain », commente-t-il. « J’ai toujours dit que j’avais vécu cinq superbes années à Milwaukee. Je suis toujours reconnaissant envers la franchise, les joueurs, les fans. Les gens étaient géniaux ici. »

Néanmoins, comme les Suns et leur coach ont d’autres chats à fouetter en ce moment, avec la course au « play-in », ce dernier n’a pas voulu s’étendre trop longtemps sur ce moment. « Il y a beaucoup d’émotions, beaucoup de souvenirs », ajoute-t-il.

Désormais, il se plaint de Giannis Antetokounmpo…

L’hommage rendu par la franchise fut discret, avec un simple message – « Welcome Back, Coach Bud » – diffusé sur l’écran géant lors du premier temps-mort de la rencontre. Comme Mike Budenholzer parlait à ses joueurs, il ne l’a pas vu.

Un trop petit geste selon Giannis Antetokounmpo. « Je pensais qu’ils allaient faire une vidéo pour lui », semble regretter le Grec. « Ils ne l’ont pas fait, ce qui est une surprise pour moi. Je trouve qu’ils auraient dû. »

Cette absence ne fut pas la seule chose marquante pour le double MVP au moment de croiser son ancien entraîneur. Il ne l’est plus, donc n’a plus la même attitude face à son jeu. « C’est clairement étrange de le voir se plaindre de ce que je fais, en demandant des passages en force, en disant que je pousse les joueurs etc., toutes ces choses qu’il adorait quand on était dans la même équipe et qu’on a gagné le titre ensemble », conclut le MVP des Finals 2021.