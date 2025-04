Coachs du mois | Comme Shai Gilgeous-Alexander, Mark Daigneault fait le triplé

La NBA vient de finir sa distribution de trophées du mois de mars. Et après les rookies, les défenseurs et les joueurs, place aux coaches… à la tête des deux meilleurs bilans sur la période !

À l’Est, c’est ainsi Joe Mazzulla qui décroche le trophée, alors que les Celtics montent en puissance et on remporté 14 de leurs 15 matchs en mars. Il est préféré à Kenny Atkinson (Cleveland), Rick Carlisle (Indiana), Billy Donovan (Chicago), Darko Rajakovic (Toronto) et Quin Snyder (Atlanta).

À l’Ouest, c’est évidemment Mark Daigneault qui s’empare de la récompense, pour la troisième fois de la saison.

Déjà élu en décembre et février, le coach du Thunder devance cette fois Chris Finch (Minnesota), Steve Kerr (Golden State), Tyronn Lue (LA Clippers) et Ime Udoka (Houston) avec son bilan de 15 victoires en 16 rencontres.