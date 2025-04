Rookies du mois | Le doublé pour Zaccharie Risacher à l’Est

Déjà élu « Rookie of The Month » pour la conférence Est en février, Zaccharie Risacher fait le doublé en gagnant aussi le trophée en mars ! À l’Ouest, c’est Stephon Castle, déjà choisi en janvier, qui a été choisi.

Le Français vient ainsi de finir le mois de mars avec 16.3 points et 3.8 rebonds de moyenne, à 53% de réussite au tir dont 39% de loin, tandis que les Hawks ont gagné 9 de leurs 14 matchs disputés sur la période.

Zaccharie Risacher est préféré à Matas Buzelis (Chicago), Justin Edwards (Philadelphie), Alex Sarr (Washington), Jamal Shead (Toronto) et Kel’el Ware (Miami) tandis que Stephon Castle devance lui Donovan Clingan (Portland), Isaiah Collier et Kyle Filipowski (Utah), Zach Edey (Memphis) et Quinten Post (Golden State).

Favori pour le titre de ROY, le joueur des Spurs finit le mois de mars avec 19.5 points, 4.4 rebonds et 4.8 passes de moyenne, à 46% de réussite dont 30% de loin, alors que San Antonio a remporté 7 de ses 17 matchs disputés.