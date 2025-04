Joueurs du mois | Le triplé pour Shai Gilgeous-Alexander

Après les rookies et les défenseurs, place aux joueurs du mois de mars. Et sans trop de surprise, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui est encore choisi à l’Ouest !

Le Canadien du Thunder, qui file vers son premier trophée de MVP, a ainsi tourné à 34.7 points, 4.3 rebonds et 7.4 passes décisives de moyenne, à 52% de réussite dont 41% de loin, pour 13 victoires et une seule défaite.

C’est la troisième fois cette saison qu’il est ainsi récompensé, après novembre et décembre. Cette fois, il a été préféré à Deni Avdija (Portland), Luka Doncic (LA Lakers), Anthony Edwards (Minnesota), James Harden et Ivica Zubac (LA Clippers) mais également Alperen Sengun (Houston).

À l’Est, c’est le surprenant Coby White qui est choisi pour la première fois de sa carrière. Il faut dire que le meneur de Chicago a explosé ses statistiques en mars, avec 27.7 points, 4.7 rebonds et 3.7 passes de moyenne sur le mois, à 50% de réussite dont 38% de loin ! De quoi remporter 9 matchs sur 15 sur la période.

Il est de son côté préféré à OG Anunoby et Karl-Anthony Towns (New York), Paolo Banchero (Orlando), Quentin Grimes (Philadelphie), Tyrese Haliburton et Pascal Siakam (Indiana).